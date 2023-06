La Esquinita de Reme

*Las reacciones antiprofesionales de los congresistas demócratas en la Cámara Baja, después de la condena al súper- mentiroso de Adam Schiff, fueron de “alquilar balcones”. Cómo estudiantes de tercer grado empezaron a gritar en forma tormentosa. Un espectáculo pocas veces visto en el Congreso. ¡No lucieron nada bien!

*Rebeca Sosa, quien fuera una de las más poderosas comisionadas de Dade County por años, había venido padeciendo de cáncer por algún tiempo, pero finalmente fue diagnosticada esta semana libre de ese mal. El cariño de todos los que la conocen se demuestra con las constantes visitas de sus amigos y admiradores quienes no han dejado, un solo minuto, de cuidarla y expresarle su afecto. ¡Felicidades, Rebeca!

*Los colombianos tienen un nuevo chiste que dice “TORPE y PETRO tienen las mismas letras”. ¡¡¡Cierto!!!

*Perú se ha convertido en el país No.1 del mundo en calidad de restaurantes, alzándose con el primer premio del mejor restaurante seleccionado por expertos. El Restaurant Central de Lima fue nombrado como el mejor. También ganó en Perú el puesto 6, que resultó ser el Maido. Después de Perú viene España con el #2 en número de establecimientos premiados: Disfrutar de Barcelona, que también fue el mejor de España y de Europa, seguido de Diverxo de Madrid y Asador Extebarri. Entre los primeros lugares no hay ni uno de Estados Unidos o Francia, algo nunca visto antes.

*La administración Biden/Harris no agasaja a importante visitantes y presidentes de países amigos con cenas de Estado. En el tiempo que lleva Biden en la Casa Blanca solamente ha celebrado dos. Pero llegó Narendra Modi, el primer ministro de India, y todo el mundo se echó a correr. Entre los notables invitados estaban el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, el diseñador Ralph Lauren, el fiscal general, Merrick Garland, el hijo pródigo Hunter Biden con Naomi Biden, el presidente de Apple, Tim Cook , el presidente de Google, Sundar Pichai, el presidente de Microsoft, Satya Nadella, el líder Senado Chuck Schumer y ocho miembros más de la familia Biden. Sin duda, India es un aliado importante de este país, especialmente, en momentos que chinos y rusos unen sus fuerzas contra Estados Unidos.

*El dictador Díaz-Canel, con su esposa Liz Cuesta, Bruno Rodríguez y una docena más de “defensores de los humildes”, fue a comer en Roma a uno de los restaurantes más famosos y caros de Europa. Se trata de Pierluigi, que tiene precios que ni los más costosos de New York han soñado tener. El menú de langostas, ostras y mariscos acompañado de pescados de todo tipo lo han acreditado como el más exclusivo de Italia. Mientras los cubanos de la Isla sufren de hambre y falta de todo lo esencial, los mandamases del país siguen “a Dios rogando y con el mazo dando”.

*Geraldo Rivera no aparecerá más en el programa número 1 de la TV, The Five, por Fox News, a las cinco de la tarde. El agresivo periodista, que fue contratado hace años por la cadena para ser corresponsal de guerra, era un “dolor de barriga” en sus presentaciones y sus disputas con populares animadores del programa, creando un ambiente de conflicto innecesario.

*El papa Francisco, aún convaleciente de una operación estomacal, se sintió muy complacido con la visita del comunista Miguel Díaz-Canel, el ahijado sentimental de Raúl Castro y la primera combatiente, que ha adelgazado unas cuantas libras. Ahora siguen “los zurdos” en el Vaticano con la presencia de Lula Da Silva de Brasil acompañado de la primera dama, Jonja da Silva. No hay duda de que el papa Che disfruta a todos los socialistas que van al Vaticano. ¿Hay cariño o no hay cariño?

*Ha sido una sorpresa la noticia de que el restaurante Rincón Argentino cerró sus puertas definitivamente. El lugar situado en la 37 Avenida del SW, en Miami, era propiedad de la familia De Marzini, quien murió a los 76 años a finales del 2021.

*La maestra le pregunta a Pepito. “¿A ver Pepito, ¿dónde se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos?” Pepito contesta “¡Muy fácil maestra, fue firmado en la parte de abajo!”