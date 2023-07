la esquinita de reme

*Cientos o, tal vez, miles de personas están utilizando la droga Ozempic, creada para tratar la diabetes, para adelgazar. Algunas lo han logrado, pero ahora nos informan que el Ozempic en personas no diabéticas pueden desarrollar deseos de suicidios entre los que la consumen. ¡Algo para seguir muy de cerca!

*Michelin es el más respetado organismo de selección de restaurantes alrededor del mundo. Ahora publicó las ciudades con mayor número de lugares con estrellas Michelin y los resultados son fascinantes. La primera ciudad es Tokio con 203 premiados, le siguen París y Kioto con 108, Osaka con 95, Hong Kong con 71, Nueva York y Londres con 65, Singapur con 49.

*El brillante Senador de Texas, Ted Cruz, sugiere abolir el Internal Revenue Service y reemplazarlo por una fórmula sin tantas complicaciones. Ted Cruz es inteligente y muy capacitado. ¡Ojalá gane en las elecciones del 2024!

*Travel & Leisure Magazine seleccionó a Charleston, South Carolina como la mejor ciudad de los Estados Unidos tomando como base las opiniones de sus lectores. Felicidades a esta bella ciudad.

*No hay duda de que Biden cree que es Emperador de una Dinastía y no el Presidente de una República Democrática. A tres semanas de que el Tribunal Supremo dictaminara que los préstamos a los estudiantes tendrían que ser pagados y que el pueblo americano no era responsable por esta deuda, ha anunciado que se absorberá la deuda. ¡Increíble esta decisión!

*Ron DeSantis declaró enfáticamente que a él no le interesaba ser el Vicepresidente de Trump y de no alcanzar la nominación Republicana a la Presidencia seguiría de Gobernador del Estado de la Florida. Es interesante ver que a pesar de estar casi 30 puntos por detrás de Trump en las encuestas nacionales supera a Biden en Pennsylvania, Georgia, Arizona y otros estados indispensables para ganar la Presidencia.

*Las acciones de Disney siguieron bajando y ahora están en $87. La ausencia de visitantes a los parques de Orlando y los desastres financieros de las últimas películas tienen a los accionistas de Disney muy preocupados.

*El Servicio Secreto de la Casa Blanca cerró la investigación por la bolsa de cocaína encontrada en la residencia del Presidente sin dictaminar quien la metió “en la casa del pueblo americano”. Bueno, otro misterio sin esclarecer.

*Las patéticas mujeres del programa “The View” criticaron a Joe Biden por el maltrato verbal que da a sus asistentes, a los que llama todo tipo de groserías. Fuertes malas palabras emplea el Presidente cuando no está a la vista del público.

*El FDA aprobó la primera pastilla anticonceptiva que puede comprarse sin prescripción. Se llama Opill. Definitivamente es más apropiado tomar las pastillas anticonceptivas que hacerse un aborto.

*El barco ruso Perekop llegó a La Habana y aunque la televisión había anunciado que podría ser visitado por los cubanos la desinvitación se produjo sin explicaciones.

*Rick Scott, el Senador Republicano de la Florida, ha hecho y continúa haciendo un trabajo excepcional a favor de todos los floridanos. Los demócratas andan como “prostitutas en cuaresma” buscando un candidato para enfrentarlo a Scott. Se habla de la congresista Debbie Murcarsel Powell, quien tuvo la osadía de hablar mal de los cubanos, lo que fue captado en cámara y después transmitido por TV. Ella fue rechazada por los votantes de su distrito y perdió su escaño frente al hoy congresista Carlos Giménez. Veremos cuáles son los “personajes” que aparecen. Ya surgió uno que compitió frente a Matt Gaetz en el norte del Estado y resultó aniquilado. ¡A lo mejor aparece hasta Charlie Crist!

*Los reportes de que las filas de asistentes a Disney son extremadamente bajas no ha sorprendido a muchos. Con las pérdidas producidas por las últimas películas y la poca asistencia al parque el mercado de valores está analizando de nuevo las acciones de Disney.

*Un portugués viene a pedir la mano de una galleguita de La Coruña. Le dice al padre: buenas tardes, vengo a pedir la mano de su hija. Contestación: ¿la grande o la pequeña? Bueno, yo creía que tenía las dos manos iguales.