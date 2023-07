la esquinita de reme

*Trump perdió el apoyo que tuvo en el pasado de los jefes de Policía de la Florida. Para estas nuevas elecciones presidenciales el apoyo de la Asociación fue para el gobernador de la Florida, Ron De Santis, según reportó The Washington Examiner.

*Ay Kamala, Kamalita… para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La más inepta vicepresidente en la historia de nuestra nación llegó a Jacksonville a inventar mentiras sobre la educación en la Florida y la historia de los negros en el estado. No sé cómo se atreve a decir tantas falsedades contra la Florida y un gobernador que “no se deja pasar paquetes”. Desde luego, nadie, a excepción de la prensa liberal, le cree ni le hace caso.

*Elon Musk volvió a sorprender a todos cuando anunció que cambiaría el logo de Twitter por una X. Elon es un hombre triunfador y creativo y siempre tiene algo “debajo de la manga”. ¡Le deseamos éxitos adicionales!

*La tiranía comunista de Cuba decidió imponer sanciones de hasta cinco años de cárcel a todos los que violen el servicio militar obligatorio. Cada día se complica más la situación allí, lo que lleva a los que viven en la Isla a tratar de escapar por cualquier medio posible.

*Siguen los “gatillos alegres” cobrando la vida de ciudadanos en Chicago. Durante el caluroso fin de semana anterior seis muertos y 20 heridos fue el resultado en el área. ¡Muy lamentable!

*Tafari Campbell, el exchef de la Casa Blanca, que se fue con Obama después que éste terminó su periodo como presidente y vivía en Martha’s Vineyard en una residencia de 12 millones, apareció ahogado el lunes. Joven, fuerte, atlético se ahogó en un lago de ocho pies de profundidad. La llamada a las autoridades salió de la casa del expresidente. ¡QEPD!

*El éxito del intérprete de la música “country” Jason Aldean ha sido enorme con la nueva canción Try that in a small town. La melodía se ha convertido en un éxito nacional. Cuando los exilados socialistas y marxistas pidieron cancelar sus presentaciones Jason dijo: “No lágrimas. No excusas. No rendirnos. Yo soy un americano orgulloso, amo a nuestro país y quiero verlo como fue en el pasado antes de toda la porquería que tenemos ahora”. El público emocionado comenzó a cantar USA, USA, USA. ¡Fabuloso!

*Las elecciones celebradas el domingo 23 de julio trajeron más crisis en España, ya que, aunque el Partido Popular (conservador) ganó mayoría de los escaños, no es suficiente para garantizar la presidencia y control del país. Vox, de extrema derecha, obtuvo malos resultados y perdió muchos asientos parlamentarios, con lo que no llegan juntos el PP y Vox a los 176 votos requeridos para gobernar. Veremos qué pasará y si pueden unirse a otros pequeños partidos para llegar a la mayoría. De lo contrario irán a nuevas elecciones dentro de unos meses.

*El afamado cantante Tony Bennet, el que dejó su corazón en San Francisco, murió a los 96 años de edad padeciendo de Alzheimer. A través de más de medio siglo Tony Bennett fue una de las voces románticas más aclamadas de Estados Unidos. ¡Descanse en Paz!

*Hugo Carvajal, quien fuera jefe de la Inteligencia de Venezuela, fue extraditado finalmente de España a New York. El Pollo Carvajal puede ser “la tapa al pomo” para el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Se lo sabe todo y puede ayudar a la fiscalía y decir “donde están enterrados los esqueletos”.

*Más de 250 medicinas básicas están en falta en Cuba, donde se ha producido un debacle con la industria farmacéutica local. La crisis es enorme y los cubanos siguen pidiendo más envíos a sus familiares de Miami porque en Cuba se hace mucha propaganda, pero no se producen las medicinas que necesita el pueblo.

*La ola de calor que ha estremecido algunos estados de la Unión Americana hizo fuertes estragos en Arizona, donde 18 muertes confirmadas y cerca de 70 por confirmarse se han producido. El condado de Maricopa ha visto los termómetros en 118 grados Fahrenheit y 23 días seguidos con temperaturas de 110 grados Fahrenheit y más. ¡Qué calor!

*Entra Felipito en casa de Romualdo y se lo encuentra llorando: “¿Qué te pasa amigo?” “¡Que había jurado nunca hacerle daño a nadie que tuviese mi sangre, pero no me quedó más remedio que matar al mosquito que me tenía loco!”