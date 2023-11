La Esquinita de Reme

*Hace años que la Organización de Naciones Unidas vota para condenar a Estados Unidos por el “bloqueo” a Cuba. Y todos los carneritos del socialismo votan en contra de USA y después le piden ayuda económica. Este año de nuevo solamente Israel votó junto a los estadounidenses. Hasta Ucrania se abstuvo y no votaron a favor de este país. ¡De créalo o no lo crea! Y todo porque a Estados Unidos no le quedó más remedio que penalizar al régimen comunista de Cuba cuando se robó violentamente todos los negocios e inversiones en Cuba, sin que sus legítimos propietarios fuesen recompensados. ¡Ladrones vulgares!