La Esquinita de Reme

*Las finanzas del Partido Republicano “no pintan bien” para la contienda presidencial del 2024. Desde el 2015 no se había visto una diferencia tan notable con los demócratas y, aparentemente, los republicanos no han querido donar al partido directamente y prefieren hacerlo a los candidatos individualmente. Muy mala situación para todos los republicanos postulados a la Cámara y el Senado . Aunque eso puede cambiar en el transcurso del primer trimestre del año próximo, es una mala situación para los candidatos.

*Nikki Haley, la exembajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas durante el gobierno de Donald Trump, acaba de recibir el apoyo para su campaña presidencial de Charlie Koch y la poderosa organización Americans for Prosperity Action. Koch es un fuerte crítico del presidente Trump y favorece la inmigración ilegal. Tanto Trump como DeSantis abogan por el control de la inmigración y esto perjudica los planes de Koch y sus negocios. Lo que no entiendo es cómo podrá Nikki Haley triunfar en las primarias republicanas habiendo declarado su admiración por Hillary Clinton. ¡De creerlo o no creerlo!