La Esquinita de Reme

CONTROVERSIA Solicitan a Donald Trump no usar música de Sinéad O'Connor en su campaña

*Michelle Obama confirmó que no va a postularse para Presidente en el 2024. Ante la debilidad política de Joe Biden mucho se ha especulado sobre un “candidato fantasma” que lo reemplazaría antes o durante la Convención Demócrata. Ya sabemos que esa posibilidad puede seguir existiendo, pero no será Michelle el “personaje siniestro”.

*La senadora de Arizona Krysten Sinema, anunció en esta semana que no se postularía de nuevo al Senado para un nuevo término. Sinema ganó su escaño como demócrata, pero después se cambió a Independiente.

*Laken Riley, la joven estudiante de enfermería de Georgia que fue brutalmente asesinada por un inmigrante ilegal, fue enterrada el sábado pasado en Georgia en medio de lágrimas y en una ceremonia muy triste. El cráneo de la bella joven había sido totalmente destruido por el cruel asesino. ¡Qué desgracia!

*El gobernador de Florida, Ron DeSantis, autorizó la publicación de las investigaciones del Gran Jurado del estado en el caso de Jeffrey Epstein. La fecha es Julio 1, 2024. ¡Interesante!

*El brutal asesinato del Teniente Ronald Ojeda, expreso político venezolano (asilado en Chile) ha levantado una ola de protestas y conmoción en todo nuestro hemisferio. Ojeda fue secuestrado de madrugada y sacado en “paños menores” de su casa. Las investigaciones continúan, pero se sospecha la mano larga de Maduro. Muy mal parado quedará el Gobierno de Chile y el Presidente Gabriel Boric si no se investiga exhaustivamente este caso.

*Mitch McConnell anunció la pasada semana que dejará la posición de líder del Senado en noviembre próximo. Sin embargo, advirtió que terminará su tiempo en el Senado por el periodo al que fue elegido (2027). Después que Nikki suspendiera su campaña le dio su apoyo a Trump.

*En las elecciones regionales de El Salvador, C.A., Nayib Bukele ganó 43 de las 44 alcaldías del país. El grupo izquierdista del FMLN no obtuvo una sola y Arena, grupo de derecha, logró una. Este es otro triunfo extraordinario del presidente Bukele que ha logrado cambiar un país peligrosísimo por un país súper seguro.

*El Senador John Cornyn anunció su candidatura para reemplazar a Mitch McConnell como líder republicano del Senado. No dudaríamos que los otros dos John (Thune and Barraso) se anuncien pronto. Sin embargo, el que de verdad se enfrentó a McConnell fue nuestro senador Rick Scott, quien haría un excelente trabajo en esa posición.

*El ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, hizo un artículo de opinión en el Wall Street Journal donde defiende al expresidente Donald Trump y al hombre de negocios Elon Musk ante las injustas condenas a las que fueron sometidos recientemente en Nueva York. Jeb Bush fue honesto y convincente. ¡Muy buen gobernador!

*El Domingo 10 de marzo y a través de ABC, canal 10 de Televisión, se llevará a cabo la presentación de los Oscars donde se seleccionan las mejores películas, actores, directores, etc. Nombres prominentes sirven de maestros de ceremonias. Veremos quienes resultan ganadores en el 2024.

*La exprimera Dama de Haití, Martíne Moise, está “en candela” con las investigaciones que se están produciendo relacionadas con el cruel asesinato de su esposo. En los próximos días tendremos un claro panorama, pero la investigación tiene color “de ratón”.

*La semana pasada cumplió 92 años el compositor Manuel Alejandro, quien creó las canciones que hicieron famosos a Rafael, Rocío Jurado y otros. José José, Julio Iglesias y muchos más siempre acudieron a él para sus mejores interpretaciones. ¡Felicidades hasta Madrid, Maestro!

*Paco y Tony están conversando y Paco le dice a Tony ¿cómo te va con tu suegra? A lo que éste le contesta: ¡Bueno, mira debo admitirte que mi suegra me trata como a un Dios! ¿Qué dices? ¡Vaya Tony eres el primer amigo al que le oigo hablar tan bien de su suegra!? ¿Cómo es eso de que te trata como a un Dios? ¡Bueno, sabe que existo, pero no me puede ver!