La Esquinita de Reme

*En Rio de Janeiro, demostraciones masivas contra Lula da Silva se efectuaron. El expresidente Bolsonaro era aplaudido y vitoreado por los brasileños.

*El pueblo de Colombia salió a las calles para gritar y expresar su frustración y enojo con las políticas del presidente Gustavo Petro. Una enorme demostración contra Petro recorrió las calles de Bogotá y sorprendió a todos.

*Isra Hirsi, la hija de la congresista Ilhan Omar, fue detenida durante una revuelta en la Universidad de Columbia. La “niña” es digna hija de su madre y dio tremenda “descarga” a la policía. Gritando contra Israel y pidiendo ayuda para los enemigos de nuestro país. ¡Qué desgracia!

*Biden no deja de sorprendernos. La semana pasada se le ocurrió decir que su tío puede haber sido comido por los caníbales.

*Israel contestó los ataques de Irán enviándoles una muestra de los cohetes que pudieran recibir en grandes cantidades. A pesar de que Biden les dijo que ignoraran los ataques, el primer ministro Netanyahu mandó un claro mensaje para que todos sepan que Israel no permitirá los atentados contra su pueblo.

*Casi 20.000 cubanos entraron en Estados Unidos durante el mes de marzo. El total de los últimos seis meses sobrepasa los 150.000.

*La cantidad de dinero que están invirtiendo los demócratas en Texas es histórico. Ted Cruz está siendo atacado “con todos los hierros”. Creen que saliendo del senador Cruz, Texas pudiera convertirse en un estado demócrata. ¡La guerra es fuerte!

*El Gobierno socialista de España trabaja diligentemente para eliminar el famoso Valle de los Caídos, cambiando su valor histórico y transformándolo en un museo de los horrores revanchistas y lleno de falsedades.

*Google decidió eliminar de sus nóminas a 28 empleados que protestaron los contratos de su empresa con Israel.

*Uno de los editores de NPR (National Public Radio) confirmó lo que todos sabíamos. Hay 87 editores demócratas en la organización y ningún republicano. ¡Qué escandalo!

*De Facebook: Le preguntaron a un turista que por qué viajaba a Cuba. Respuesta: “Vengo a ver las ruinas de una civilización desaparecida en 1959”. ¡¡Bingo!!

*Nikki Haley anunció que se unirá al Hudson Institute, donde tendrá una posición de liderazgo y ayudará en todo lo relacionado con su política internacional.

*La inflación ha logrado que la popular tienda Dollar Store cambie su nombre a Seven Dollar Store. De un dólar a siete dólares.

*Según la última encuesta de Emerson, Trump le ganaría hoy a Biden las elecciones presidenciales por tres puntos.

*La semana pasada cumplió 68 años el gran artista Andy García. Un cubano extraordinario que llegó con su familia a Miami cuando tenía cinco años. Hijo de Ameli y René (el alcalde) García decidió ser artista en contra de los deseos de sus padres. Desde luego, en cuanto Andy hizo sus primeros “pininos” los más orgullosos eran ellos. Ameli organizaba a sus amigas para ir al cine a ver a su bebé. ¡Felicidades, Andy!

*Monchito vivía en un bello apartamento en Coral Gables que compartía con su amiga Sofía. Ante los ojos de la familia de Monchito, nada romántico existía entre ellos dos. Un día invita a su madre a comer en su apartamento. Durante la cena la madre no le quitaba la vista de encima a Sofía. Había tenido sospechas por mucho tiempo que su hijo tenía una relación sentimental con ella. Una semana después, Sofía le comentó a Monchito que desde que su madre vino a cenar no encontraba el cucharón grande de plata para servir las salsas. Monchito le dijo que dudaba que su madre se lo hubiese llevado, pero que le preguntaría. En la nota le dijo: “Mami, no estoy diciendo que te llevaste el cucharón de plata para servir las salsas, pero tampoco estoy diciendo que no lo hiciste porque este desapareció desde el día que tú viniste”. Unos días más tarde, recibió respuesta: “Querido hijo, no estoy diciendo que tú te acuestes con Sofía, pero el hecho es que si Sofía durmiera en su propia cama ya habría encontrado el cucharon de plata que yo puse debajo de sus sábanas. ¡Con todo cariño, tu mamá que te adora!”