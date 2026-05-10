domingo 10  de  mayo 2026
GUERRA EN UCRANIA

El Kremlin confía en recibir "muy pronto" a los enviados de EEUU para continuar el diálogo

El Gobierno de Estados Unidos mantiene el interés del conflicto en Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin. Alegó contactos telefónicos entre Trump y Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas.

 KREMLIN/EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El Kremlin señaló este domingo que espera recibir "muy pronto" en Moscú al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y al asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en medio de las deterioradas conversaciones con Ucrania para poner fin al conflicto, que ya entró en su quinto año.

"Creo que muy pronto, nuestros colegas habituales, Steve Witkoff y Kushner, vendrán a Moscú y continuaremos nuestro diálogo con ellos", declaró su asesor, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión estatal rusa Vesti.

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Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos mantiene el interés del conflicto en Ucrania, alegando los recientes contactos telefónicos entre su presidente y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Witkoff y Kushner, principales representante de Estados Unidos para mediar entre Ucrania y Rusia, estuvieron en Moscú por última vez en enero de este año, sin lograr avances en las conversaciones de paz.

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente Donald Trump. El alto el fuego incluye también un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".

Ucrania se quejó del incumplimiento ruso de la tregua pactada. "Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.

Secuestro de niños ucranianos

Los ministros de Exteriores de los 27 discutirán este lunes en Bruselas la imposición de nuevas sanciones contra los responsables rusos del secuestro de niños ucranianos así como de medidas restrictivas contra los colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania.

Ambos expedientes podrían recibir el visto bueno político definitivo en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar en la capital comunitaria en el caso de alcanzarse la unanimidad necesaria entre todos los Estados miembro para su aprobación, según han informado fuentes europeas.

Las sanciones vinculadas con la deportación y transferencia forzosa de niños ucranianos a Rusia son las que tienen más visos de salir, ya que está previsto que se formalicen tras una reunión presencial bilateral con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, primero; y con la jefa de la diplomacia de Canadá, Anita Anand, después.

FUENTE: Con información de Europa Press

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