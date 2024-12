La Esquinita de Reme

*Peter Navarro, un hombre extremadamente capacitado, que sirvió en la primera presidencia de Trump y cumplió cárcel por no traicionar a su país y su jefe, acaba de ser nombrado para una posición clave en temas económicos. Su valiosa ayuda será muy importante.

*Chad Chronister, quien fue nombrado por el presidente electo Trump para dirigir la DEA, retiró su nombre de consideración y dice prefiere quedarse de sheriff del condado Hillsborough, en Florida. No todos quieren el “revolú”.

*Aunque en múltiples ocasiones tanto el presidente Joe Biden como su vocera de prensa dijeron que no le darían un perdón a Hunter Biden por los cargos que se le harían, Biden firmó el perdón para su hijo Hunter. No es solamente un perdón por los cargos ya procesados, sino que se extendió a cualquier cargo que pudiera aparecer del 2014 al 2024. Eso se traduce a una verdadera limpieza de cualquier caso que no se hubiese ventilado. ¡El niño malo se salvó!

*Los policías y agentes corruptos de la dictadura en Venezuela están diariamente acosando a la madre de María Corina Machado. La señora de 84 años es muy valiente, pero hombres encapuchados le están haciendo pasar muy malos momentos. Esta es una cobardía de Maduro y sus asesores.

*Charles Kushner ha sido nombrado embajador de Estados Unidos en Francia. Kushner es el padre de Jared, el esposo de Ivanka, la hija de Trump. Ahora las fiestas del 4 de julio en Paris serán las más divertidas de Europa.

*Kash Patel ha sido nombrado por Donald Trump como nuevo director del FBI. Fue un activo miembro de la administración del 2016 al 2020. Promete “limpieza” de ser aprobado por el Congreso.

*Silvia Pinal, la última diva de la época de oro del cine mexicano, murió a los 93 años. ¡QEPD!

*Una gran cantidad de analistas encuentran extraño que tantas personas que votaron por Trump para presidente no lo hayan hecho por Kari Lake para senadora de Arizona. Rubén Gallegos fue elegido con una enorme cantidad de votos republicanos y eso ha despertado muchas sospechas. ¡Averigüen!

*James Carville, también conocido como el triple feo, está pidiendo una auditoría de la campaña de Kamala Harris donde se gastaron cerca de 2.000 millones de dólares en asuntos “irrelevantes”. Carville fue uno de los responsables del éxito de Bill Clinton y ha trabajado con el Partido Demócrata a través de los años. Carville piensa que se le ha hecho un daño enorme al Partido Demócrata con el descontrol de gastos incluyendo una manicure de la candidata por $5,000. ¡No hay duda de que se les fue el tranvía!

*La parada de Macy’s en New York durante Thanksgiving siempre es espectacular. Este año fue bajo la lluvia, con miles de personas con capas de agua. Un grupo de anti israelitas bloquearon la parada y exhibieron una protesta. Veinticinco fueron arrestados. El descontrol de la seguridad en New York ha llegado a su punto más alto.

*Donald Trump le encomendó a su vicepresidente la promoción de su candidato para fiscal general y su aceptación en el Senado. Ahora la prensa liberal está diciendo que J.D. Vance tuvo un profundo fracaso en su primera asignación. Esto es muy injusto porque a ese candidato no lo salvaba ni “el médico chino”. Cuando se dio cuenta que iba “boca abajo” decidió renunciar. Lo cual fue lo correcto.

*Jack Smith tuvo que pedir a las Cortes Federales suspender los casos contra Donald Trump antes de que tome posesión de la Presidencia. Mas de $100 millones costaron los dos casos ahora suspendidos. Casos totalmente políticos. ¡Una vergüenza!

*La congresista Lori Chávez de Oregón ha sido seleccionada como secretaria de Trabajo. Muy amiga de los sindicatos.

*Ed Joyce, el presidente del Grove Bank & Trust, ha sido nombrado president de la junta del Jackson Health Foundation. ¡Éxitos!

*La ciudad de Naples en la Florida ha sido seleccionada como el mejor lugar para retirarse en los Estados Unidos. El gobernador DeSantis sigue teniendo una buena racha de excelente publicidad para su Estado.

*Dicen que el dinero va y viene. El mío debe tener Alzheimer porque se va, pero no viene.

*Falleció un cardiólogo y le rodearon la capilla dentro de la funeraria de corazones; algo muy hermoso. Estaba Pepito en el velorio y dijo: “¿Se imaginan cuando muera el ginecólogo? ¡No me pierdo ese funeral!”