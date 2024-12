La Esquinita de Reme

*Un importante reporte del inspector general de EEUU confirmó la presencia de 26 personas afiliadas al FBI en los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Congreso. El senador Ted Cruz lo había denunciado en el 2022, pero hasta ahora no existía una confirmación concreta. Esto ha cambiado las reglas del juego.

*Laura Trump anunció que no quiere su nombre en consideración para el cargo de senadora por el estado de la Florida. Por otro lado, Ron DeSantis podrá seleccionar libremente a quien considere más útil. ¿Ashley Moody?, ¿Janette Núñez?, ¿René Garcia?

*Bashar-al Assad perdió el poder y huyó a Rusia donde le dieron asilo político junto a su esposa. Ahora, según dicen reportes, la mujer pide el divorcio, que nació en Londres el 11 de agosto de 1975. Tiene 49 años y tuvo tres hijos con Bashar. Sin embargo, Moscú niega los informes de divorcio.

*Claudia Sheinbaum, la recién estrenada presidente de México, es una vieja socialista que va a resultar más peligrosa aún que Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No sé qué estaban pensando los mexicanos cuando la eligieron, pero cada país tiene la potestad de seleccionar a quien quieran. Y nosotros a respetarlo.

*Joe Biden superó a Trump y los presidentes anteriores en este siglo al nombrar el juez federal número 235. El Senado demócrata se anota un éxito sin precedente al lograr nombrar 62 jueces de raza negra, 14 homosexuales (entre hombres y mujeres) y una jueza al Tribunal Supremo. Veremos que logra hacer Trump en los próximos cuatro años.

*El periódico español El País publicó un impresionante artículo asegurando que en la Comunidad de Madrid reside un millón de latinoamericanos. ¡Cantidad increíble que se ha movido para la capital de la Madre Patria!

*El gobernante español Pedro Sánchez tiene su “silla colgando de un hilito”. Se esperan varias cosas que posiblemente lo lleven a su salida del poder…finalmente.

*Party City anunció el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos. Con 40 años, Party City se había convertido en una tienda muy importante para los cumpleaños y fiestas tradicionales como las Navidades y Año Nuevo. Otra empresa que deja cesante a cientos de empleados.

*Neil Cavuto, el conductor del programa diario de Fox News, de 4 a 5 de la tarde y los sábados por la mañana, no continuará en la empresa después de no haber llegado a un acuerdo con los ejecutivos de la empresa quienes no le renovaron el contrato. Cavuto comenzó cuando Fox inició operaciones y llevaba muchos años con ellos.

*No hay duda de que el peor presidente de los últimos 100 años es Joe Biden. Está dando perdones presidenciales como si fueran los helados que tanto le gustan. Ya va en casi cuatro años por más de 8,000. Sí esto se compara con los 237 que dio Trump en su primer periodo presidencial, 200 de George W. Bush en sus ocho años, 77 de George WH Bush en cuatro años y 1927 de Barack Hussein en ocho años, nos damos cuenta de que Biden sigue siendo un serio problema. ¡Qué pena!

*Uno de los restaurantes más conocidos y populares de hace 12 años era Sra. Martinez, de la increíble chef Michelle Bernstein y su esposo el Sr. Martinez. Sus croquetas siempre han sido extraordinarias y sus platos principales aplaudidos y premiados. Se mudó a Coral Gables, donde abrió un local en el 2325 Galiano Street. Desde el 13 de diciembre está operando para delicias de todos. Prometemos visitarlo y comentarlo.

*La prensa de Brasil está criticando fuertemente a Lula da Silva por haber recibido todas las cuentas públicas en condiciones excelentes y tenerlas en rojo en estos momentos. Lula ha llevado al Brasil a una crisis económica enorme. El pueblo brasileño está muy decepcionado con este falso líder.

* Un espectacular concierto -completamente gratis- con Lena Burke en los Viernes de la Pequeña Habana (al lado del Parque del Dominó) el viernes 27 de diciembre. Un proyecto del comisionado Carrollo.

*Le dice Mariquita González a su amiga Filomena Pérez: “Lo más malo de envejecer es que cuando ya te lo sabes todo se te empieza a olvidar”.