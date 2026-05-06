miércoles 6  de  mayo 2026
EEUU

FBI allana oficina de veterana congresista demócrata en Virginia investigada por corrupción

Louise Lucas, miembro del Senado estatal de Virginia, es objeto de la investigación por corrupción que comenzó durante el gobierno de Biden

La senadora Louise Lucas, demócrata de Virginia, habla durante la ceremonia de investidura de la jueza presidenta Cleo E. Powell en la cámara de la Corte Suprema de Virginia, el 2 de marzo de 2026 en Richmond, Virginia.

La senadora Louise Lucas, demócrata de Virginia, habla durante la ceremonia de investidura de la jueza presidenta Cleo E. Powell en la cámara de la Corte Suprema de Virginia, el 2 de marzo de 2026 en Richmond, Virginia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El FBI llevó a cabo una redada el miércoles en la oficina y un negocio de una veterana congresista demócrata de Virginia como parte de una investigación por corrupción, reportó la prensa estadounidense.

Louise Lucas, una veterana miembro del Senado estatal de Virginia, es copropietaria de un dispensario legal de marihuana que es el objeto de la investigación, según Fox News y The New York Times.

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El FBI dijo que estaba "ejecutando una orden de registro federal autorizada por un tribunal" en Portsmouth, Virginia, como parte de una investigación en curso, pero se negó a especificar de qué se trataba.

Lucas fue una figura clave en el reciente esfuerzo por redefinir los distritos electorales federales de Virginia, una iniciativa que podría permitir a los demócratas ganar cuatro escaños más en la Cámara de Representantes.

Investigación iniciada durante administración Biden

El Times informó que la investigación por corrupción comenzó durante el gobierno de Biden, pero un congresista demócrata de Virginia cuestionó si el operativo del miércoles tenía motivaciones políticas.

"Mientras esperamos conocer todos los detalles de la investigación, debe reconocerse que este allanamiento del FBI se produce en el contexto más amplio del abuso reiterado del Departamento de Justicia del presidente (Donald) Trump para atacar a sus supuestos adversarios políticos", declaró el representante demócrata Bobby Scott en un comunicado, en un intento de darle un contexto político a un caso de corrupción iniciado pro la administración Biden.

Scott señaló la reciente imputación del exdirector del FBI James Comey, un crítico abierto del presidente, por supuestamente amenazar la vida de Trump, así como un intento fallido de presentar cargos contra otra de sus enemigas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

En los últimos meses, republicanos y demócratas también se han visto envueltos en una encarnizada batalla para redefinir los distritos electorales de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

FUENTE: Con información de AFP

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