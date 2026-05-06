FBI desarrolla operativo en el noroeste de Miami y mantiene bajo reserva detalles del caso

HIALEAH. - Un amplio operativo encabezado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se desarrolló este martes en una zona del noroeste de Miami, específicamente en el área de la calle 79, donde varias unidades policiales permanecieron desplegadas alrededor de un negocio local.

Videos e imágenes difundidos desde la escena muestran a un hombre con las manos en alto mientras agentes realizaban acciones en el lugar. Otra persona aparentaba encontrarse bajo custodia, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado arrestos ni ofrecido detalles oficiales sobre el procedimiento.

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La presencia de vehículos federales y efectivos armados provocó expectativa entre residentes y conductores que transitaban por el sector durante el desarrollo de la operación.

Hasta ahora, el FBI en Miami no ha divulgado información relacionada con el motivo de la intervención ni ha precisado si el caso está vinculado con narcotráfico, delitos financieros, crimen organizado u otra pesquisa federal.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a la oficina de la agencia para solicitar información adicional sobre el incidente y permanece a la espera de una respuesta oficial.