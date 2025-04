La Esquinita de Reme

*El show que tienen montado miembros de la Legislatura Estatal contra el gobernador DeSantis es sencillamente bochornoso. ¿Cuál es el verdadero motivo de este ataque contra el mejor Gobernador de todo el país? ¿Quién está detrás de esto? No nos dejemos engañar por favor. Es un asunto muy serio. Tener un control completo del Estado y querer destruirlo por, sabe Dios que locura, es criminal.

*El cruce de ilegales ha cambiado tanto que los números lo dicen todo. En marzo 2024 cruzaron 137.000 personas y en marzo 2025 solamente 7.000. ¡Lo que hace un cambio de presidente!

*Real Clear Polling confirmó que los índices de aprobación de Trump son más altos en su segundo mandato que en el primero. Parte de ese incremento se debe a los hispanos. ¡Interesante!

*El presidente Trump quiere volver locos a los demócratas y está jugando con la idea de un tercer periodo presidencial. Hasta ahora la Constitución solo autoriza dos, pero Trump insinuó un posible cambio. No sería inteligente estar “empujando” esta idea a menos de tres meses de su inauguración. Personalmente, aunque creo que Trump puede ser un presidente extraordinario, no apoyo este cambio a nuestra Constitución.

*La senadora Ashley Moody, nombrada por el gobernador Ron De Santis para ocupar el puesto que dejó vacante Marco Rubio, ha sido exactamente lo que esperábamos! Una verdadera bendición en el Senado.

*Las políticas que había establecido el binomio Biden/Harris y las secuelas de los efectos del COVID han producido una caída en muchos sectores de la economía que tardará meses en resolverse. Rite Aid anunció que cerraría 800 establecimientos durante el 2025, JC Penney 150, Family Dollar 350, Denny’s 50 tiendas, Macy’s 8, Walgreens 200 farmacias. Afortunadamente, con la inyección económica que Trump ha logrado debemos recuperar esos trabajos en los próximos meses.

*La prensa socialista y liberal le ha dado una vuelta a lo que dijo Trump acerca de un posible tercer mandato. Y sabemos que Trump no está pensando en esto ahora y que esas palabras lo único que pueden lograr es movilizar a los demócratas para las elecciones del 2026. Vamos a dejarlo hacer su buen mandato del que aún le quedan tres años y nueve meses por cumplir. Después seleccionaremos democráticamente al republicano que lo reemplazará, bien sea JD Vance, Ron DeSantis, Marco Rubio o alguien nuevo que se destaque.

*Todavía quedan patriotas en este mundo y una de ellas es Elise Stefanik. Ante la difícil situación de los republicanos en el Congreso, Elise, que fue nombrada embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ha decidido posponer ese nombramiento y quedarse un poco más de tiempo en el Congreso para ayudar con la mayoría Republicana. La felicitamos y le decimos que con sus 40 años tiene muchos años más para ser lo que ella quiera. Le sobran la brillantez y el liderazgo. Y, pudiese ser hasta la primera mujer presidente del país.

*El popular actor de cine y televisión Richard Chamberlain, murió a los 90 años en Los Ángeles, su ciudad natal. El que fuera ídolo de los teenagers en sus actuaciones en Dr. Kildare siempre será recordado por sus fanáticos. ¡Que en Paz descanse!

*Jim Beam anunció que está sacando un nuevo producto que consistirá en el afamado Kentucky Bourbon combinado con jugo de piña. El producto final saldrá para el verano.

*Tania Martí de Marti Productions anuncia la presentación de la afamada Cecilia Valdés el 11 y 12 de octubre próximo. Los detalles los sabremos próximamente, pero la realidad es que las presentaciones de Marti Productions son cada día mejores. Nuestras felicitaciones a Tania.

*El Rey Carlos, del Reino Unido, fue hospitalizado para tratarle los efectos de los procedimientos para la cura del cáncer que ha estado recibiendo. ¡Esperamos sea exitoso!

*A la asesina de la cantante mexicana Selena, Yolanda Zaldívar, se le negó el parole que estaba esperando. No podrá salir de la cárcel como se había pronosticado.

*Terremoto de intensidad 7.7 atacó a Myanmar (Birmania) y hasta la fecha se han reportado miles de muertos. También se sintió con fuerza en Tailandia y otros países.

*Doña Carmen, ¿Cómo le va con el audífono nuevo que le puse? Muy bien doctor, ahora oigo estupendamente. - ¿Y su familia que dice?- No les he dicho nada todavía, pero ya he cambiado el testamento cuatro veces.