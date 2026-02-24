EEUU incauta tercer petrolero que había escapado al bloqueo en el Caribe

El Departamento de Guerra de los EEUU dijo este martes 24 de febrero que, durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del petrolero Bertha sin incidentes

WASHINGTON. - El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes 24 de febrero que interceptó en el Océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe, relacionadas con Venezuela y Cuba, y trató de escapar del cerco estadounidense.

En un mensaje en X, el Pentágono reveló que, durante la noche, "fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)".

Tensiones Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Según las Fuerzas Armadas de EEUU, "la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla".

El Bertha, identificado como un buque con bandera de las Islas Cook por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el cerco de EEUU en aguas caribeñas, según The New York Times.

"Tres embarcaciones se pusieron a la fuga y ahora las tres han sido capturadas", insistió el Departamento de Guerra, que ya interceptó en el Índico al Aquila II y el Veronica III, también acusados por Washington de intentar huir tras violar su bloqueo de crudo en el Caribe.

Además, el Bertha habría asumido el alias de "Ekta" y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado en las costas de Nigeria, siguiendo el mismo procedimiento del Aquila II y el Veronica III para intentar burlar a las fuerzas estadounidenses, según difundió el NYT en enero.

Operación de EEUU

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una "cuarentena" marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado casi una decena de buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

"Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo", recordó el Pentágono este martes.

FUENTE: Con información de EFE/AFP