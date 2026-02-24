martes 24  de  febrero 2026
OPERACIÓN

EEUU incauta tercer petrolero que había escapado al bloqueo en el Caribe

Según las Fuerzas Armadas de EEUU, la embarcación petrolera interceptada desafiaba la cuarentena establecida por Trump sobre buques sancionados en el Caribe

El Departamento de Guerra de los EEUU dijo este martes 24 de febrero que, durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del petrolero Bertha sin incidentes

El Departamento de Guerra de los EEUU dijo este martes 24 de febrero que, durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del petrolero Bertha sin incidentes

Departament of War
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes 24 de febrero que interceptó en el Océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe, relacionadas con Venezuela y Cuba, y trató de escapar del cerco estadounidense.

En un mensaje en X, el Pentágono reveló que, durante la noche, "fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)".

Lee además
Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
BLOQUEO

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonan aguas venezolanas
El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Según las Fuerzas Armadas de EEUU, "la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla".

El Bertha, identificado como un buque con bandera de las Islas Cook por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el cerco de EEUU en aguas caribeñas, según The New York Times.

"Tres embarcaciones se pusieron a la fuga y ahora las tres han sido capturadas", insistió el Departamento de Guerra, que ya interceptó en el Índico al Aquila II y el Veronica III, también acusados por Washington de intentar huir tras violar su bloqueo de crudo en el Caribe.

Además, el Bertha habría asumido el alias de "Ekta" y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado en las costas de Nigeria, siguiendo el mismo procedimiento del Aquila II y el Veronica III para intentar burlar a las fuerzas estadounidenses, según difundió el NYT en enero.

Operación de EEUU

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una "cuarentena" marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado casi una decena de buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

"Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo", recordó el Pentágono este martes.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Imputan a capitán del buque "Bella 1" en EEUU tras intentar llegar a Venezuela evadiendo a la Guardia Costera

Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Tormenta de nieve causa serias afectaciones en el noreste de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EN VIVO

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de EEUU"

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EN VIVO

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de EEUU"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Política migratoria

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso de presentación de la Junta de Paz. video
EEUU

Cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión