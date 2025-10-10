La Esquinita de Reme

*Donald Trump anunció que otorgará 365 millones de dólares a Puerto Rico para que puedan arreglar los problemas con la electricidad en la isla. ¡Esto es importante y necesario!

*La investidura de Jeanette Núñez como la séptima presidente de FIU se celebrará el viernes 24 de octubre, a las 10 de la mañana, en el Ocean Bank Convocation Center, en el 1180 SW 113 Avenue. Jeanette ha demostrado que es una formidable persona para Florida International University y, gracias a Dios, su institución es la primera de la Florida. ¡Felicidades, Jeanette! ¡Estamos muy orgullosos de ti!

*Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años dos meses de cárcel. Su juicio fue una verdadera vergüenza para el Diddy y su familia. Se salvó con una sentencia bien leve. De la que nos salvamos.

*Estados Unidos suspendió cualquier conversación con el régimen tiránico de Venezuela y eso significa que las opciones a Maduro se terminaron. ¡Los días de los comunistas se acabaron!

*Rite Aid, los establecimientos competidores por años de Walgreens y CVS, cerraron sus locales en todo el país.

*Se destapó una investigación del FBI donde escuchaban las conversaciones de ocho senadores y un representante. Todos Republicanos. Ordenado por Jack Smith, el procurador especial, que definitivamente “se pasó de oso”. Hay que investigar quién autorizó este incumplimiento de la Constitución a en una forma tan grotesca. Hay que saber si Merrick Garland lo ordenó o fue Joe Biden. Esto es peor que Watergate. ¡Cuántas cosas absurdas pasaron en épocas de Biden que la prensa socialista nunca cubrió!

*Las boletas para las elecciones en Miami el 4 de noviembre fueron enviadas a todos los votantes que las solicitaron. Por favor vote por su candidato favorito, pero no deje de votar.

*El presidente Trump y la primera dama asistieron a la celebración de los 250 años de la Marina de Guerra. Allí Trump anunció que pediría un aumento de los salarios de todo el personal militar. Melania, que también habló a los marineros y presentó a su esposo, estaba en uno de sus mejores días. Se sentía bien. Simpática, alegre y muy segura de ella misma.

*Los Estados Unidos atacó y destruyó a otra embarcación con drogas en aguas del Caribe. Es la cuarta embarcación destruida desde que nuestro país anunció la lucha contra los cárteles de la droga. La salida de Maduro y sus socios es inminente en Venezuela y octubre debe ser el mes de la liberación. ¡Dios lo quiera así!

*La onza de oro ha subido a más de 4.000 dólares. Quien compró hace 10 años ha aumentado su capital en un enorme por ciento. ¡Y no se ve una caída en el precio!

*Acaba de llegar la fortuna de Elon Musk a los 500.000 millones y se vuelve a ser la persona más rica del mundo.

*Gana las elecciones en la República Checa el patriota Andrés Babia. Un hombre de derecha y muy anticomunista. Europa está dando un fuerte viraje a la derecha.

*Hace unos días se celebró la ceremonia de nombrar una calle a nombre de Jorge Monteagudo, el exdueño de la Farmacia Jorge, en la 17 Avenida y Coral Way. Con la presencia de varios funcionarios públicos, clientes y amigos, la viuda de Jorge, Amneris Monteagudo, develó la placa con el nombre de su esposo. El programa fue muy bonito. Felicitaciones a Amneris y toda su familia.

*El jefe de la Policía de Miami anunció que está siguiendo un caso contra un canal de YouTube controlado por el régimen comunista de Cuba. En la Isla están haciendo todo lo posible por infiltrarnos en todas las formas posibles. En Facebook la propaganda comunista está en su nivel más alto de todos los tiempos y se hace propaganda descarada para que se visite la Isla que vive en una constante ¡represión! Las vistas de Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana están “pululas” todos los días. Francamente, el exiliado que vaya a Cuba de vacaciones no solamente está ayudando a un régimen que ha fusilado a sus compatriotas y mantiene a los cubanos presos dentro de “un cascarón que se cae a pedazos” sino que también ayuda a mantener ese sistema en el poder.

*Vuelve a subir a escena el 11 y 12 de octubre la más icónica zarzuela de todos los tiempos Cecilia Valdés, por Martí Productions, con la actuación de un grupo de figuras destacadas y la supervisión de Tania Martí y Manny Albelo. Muchos éxitos les deseamos.

* “Paco, he discutido con mi novia y me ha echado de la casa, ¿podría dormir esta noche en tu sofá?”, “Pero amigo, tú sabes que estoy casado”. “¿Qué tiene eso que ver?”. “¡Pues que en el sofá estoy durmiendo yo!”