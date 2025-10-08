Hospitalizan al reguetonero Zion tras accidente automovilístico

MIAMI.- El reguetonero Félix Ortiz, conocido como Zion, fue hospitalizado en Puerto Rico, luego de sufrir un accidente automovilístico en San Juan. La información fue confirmada por el equipo del músico urbano en Instagram, donde se especificó que la condición médica es reservada.

El hecho ocurrió el martes 7 de octubre, y según El Nuevo Día, el intérprete se encuentra en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras.

Aunque no se ha especificado la gravedad del siniestro, el Diario Libre señala que el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos, confirmó que el compositor presenta múltiples traumatismos, y no se descarta la posibilidad de una intervención quirúrgica quirúrgicamente.

"Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", inicia la misiva firmada por Baby Records -disquera de Zion- y Nu Form Management.

"Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación", continúa el mismo texto que fue actualizado en las historias de Instagram.

En el comunicado, el equipo del artista solicitó respeto a la privacidad del momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo comprometido con su bienestar.

Por último, agradecieron las muestras de apoyo y destacaron que las actualizaciones sobre la salud del cantante serán emitidas por los medios oficiales.

Exponente del reguetón

El boricua formó parte del dúo Zion & Lennox, quienes cosecharon una carrera de más de dos décadas en el género musical. En noviembre de 2024, a través de un comunicado, Ortiz informó su separación de Gabriel Pizarro, Lennox.

"Con más de 20 años de trayectoria en la música urbana y una exitosa carrera que ha trascendido fronteras, Zion, reconocido como una de las voces más icónicas del género, anuncia oficialmente su decisión de desligarse de su dúo musical con Lennox", informó entonces.

Asimismo, la carta señaló que el intérprete busca proteger su integridad y enfocarse en proyectos futuros.

"Esta decisión refleja su compromiso de continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, The Perfect Melody II, y los proyectos que vendrán con su lanzamiento".

Según lo expuesto, la separación es profesional y que no está vinculada a un conflicto entre las partes.