Nadia Ferreira visita Puerto Rico para asistir a la reapertura de Bvlgari

MIAMI.- La modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores con una repentina visita a Puerto Rico . La esposa de Marc Anthony compartió en redes sociales una serie de mensajes en las que hacía alusión a que su paso por la Isla del Encanto tendía un sentido especial.

"Se viene día muy especial", escribió la exreina de belleza, de 26 años, el viernes 3 de octubre sin revelar nada más.

Sin embargo, horas más tarde Ferreira publicó en las historias de Instagram la razón de su visita: Se trataba de su participación en la reapertura de la boutique de lujo Bvlgari en The Mall of San Juan.

Nadia fue la madrina de la reinauguración de esta famosa cada de joyería.

"Regiamente vestida con un traje de gala negro con tremenda tajada que revelaba sus largas piernas y escote strapless s la también fundadora del perfume DAMA apareció a las puertas de la boutique y tijeras en mano cortó el listón que abría oficialmente el local", reseñó People en Español.

Altruismo

El 2025 ha significado un año de retos personales y profesionales para Nadia, así como ha crecido su compromiso con diversas causas.

Hace un mes, la madre de Marquito fue confirmada como Embajadora Global de la Fundación Maestro Cares, que estableció su esposo para ayudar a los jóvenes.

En entrevistas, Nadia Ferreira ha enfatizado que el apoyo de Marc ha sido fundamental.

“Desde hace mucho tiempo quería crear algo que reflejara quién soy y lo que quiero transmitir al mundo. Su apoyo ha sido fundamental, me ha dado muchos consejos. Marc siempre me dice: ‘Soy tu testigo y qué orgullo verte crecer’”.