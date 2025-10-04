sábado 4  de  octubre 2025
FAMOSOS

Nadia Ferreira visita Puerto Rico para asistir a la reapertura de Bvlgari

Nadia Ferreira fue la madrina de la reinauguración de esta famosa cada de joyería en The Mall of San Juan

Nadia Ferreira asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Nadia Ferreira asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP/Sergi Alexander
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores con una repentina visita a Puerto Rico. La esposa de Marc Anthony compartió en redes sociales una serie de mensajes en las que hacía alusión a que su paso por la Isla del Encanto tendía un sentido especial.

"Se viene día muy especial", escribió la exreina de belleza, de 26 años, el viernes 3 de octubre sin revelar nada más.

Lee además
Oscarito Serrano conversó con Diario Las Américas sobre este lanzamiento y sobre el momento actual de su carrera.
MÚSICA

Oscarito Serrano promociona nuevo sencillo "No Te Veo" en Miami como parte de su gira de medios
La marca se ha mostrado sólida en más de 40 años en el mercado
MODA

Custo Barcelona presenta su colección Primavera-Verano 2026

Sin embargo, horas más tarde Ferreira publicó en las historias de Instagram la razón de su visita: Se trataba de su participación en la reapertura de la boutique de lujo Bvlgari en The Mall of San Juan.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

Nadia fue la madrina de la reinauguración de esta famosa cada de joyería.

"Regiamente vestida con un traje de gala negro con tremenda tajada que revelaba sus largas piernas y escote strapless s la también fundadora del perfume DAMA apareció a las puertas de la boutique y tijeras en mano cortó el listón que abría oficialmente el local", reseñó People en Español.

Altruismo

El 2025 ha significado un año de retos personales y profesionales para Nadia, así como ha crecido su compromiso con diversas causas.

Hace un mes, la madre de Marquito fue confirmada como Embajadora Global de la Fundación Maestro Cares, que estableció su esposo para ayudar a los jóvenes.

En entrevistas, Nadia Ferreira ha enfatizado que el apoyo de Marc ha sido fundamental.

“Desde hace mucho tiempo quería crear algo que reflejara quién soy y lo que quiero transmitir al mundo. Su apoyo ha sido fundamental, me ha dado muchos consejos. Marc siempre me dice: ‘Soy tu testigo y qué orgullo verte crecer’”.

Temas
Te puede interesar

Museo en México expone el lado íntimo y familiar de Frida Kahlo

Águeda López: "Ojalá hubiera más empatía en el mundo"

Diddy condenado a poco más de cuatro años de cárcel por cargos federales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

Terroristas de Hamás.
REACCIONES

Egipto y Catar celebran respuesta de Hamás al plan de Trump en Gaza e instan al fin de la guerra

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
REPRESIÓN

Maduro lanza fuegos artificiales desde El Helicoide a la par que tortura a los prisioneres en esa cárcel

Fachada del edificio de PDVSA, en Caracas
VENEZUELA

Maduro designa como presidente de PDVSA a general sancionado por EEUU por reprimir a opositores

Te puede interesar

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

NYT victimiza a Maduro en sus ansias de criticar a Trump

Por María Cristina Hernández
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
PRESUPUESTO FEDERAL

Postura de demócratas en el Congreso, señal de otro fiasco

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.  
Guerra

Israel anuncia que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás al plan de paz

Corte Suprema en Washington.
Migración

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS a 350.000 venezolanos