María Corina Machado expresa a Netanyahu su apoyo a las acciones de Israel en Gaza

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

CARACAS - La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado , expresó su respaldo a las “acciones decididas” del gobierno de Israel en la Franja de Gaza durante una conversación telefónica con el primer ministro Benjamín Netanyahu, informó este viernes la oficina del mandatario israelí.

En el intercambio, Machado manifestó su “profundo agradecimiento” por la firmeza de las decisiones adoptadas por Israel en el conflicto y por “los logros alcanzados” en la lucha contra el terrorismo, según un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IsraeliPM/status/1979204261079560273&partner=&hide_thread=false Nobel Peace Prize laureate, Venezuelan opposition leader María Corina Machado called Prime Minister Benjamin Netanyahu a short while ago. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2025

"Coraje, fuerza y claridad"

Machado, quien recibió el Nobel la semana pasada por su defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, elogió además el acuerdo impulsado por Estados Unidos que permitió la liberación de rehenes en Gaza.

“Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos oponen”, expresó la dirigente en su cuenta de X.

La opositora también denunció la alianza entre el régimen iraní y el régimen de Nicolás Maduro, subrayando que ambos “respaldan a organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá y los hutíes”. En su mensaje, abogó por un futuro de “dignidad, justicia y esperanza” para todas las naciones de Oriente Medio.

Por su parte, el primer ministro Netanyahu felicitó a Machado por la obtención del Nobel y destacó su “valentía en la defensa de la democracia” y su compromiso con “la ampliación del círculo de la paz mundial”, de acuerdo con la nota oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1979266417121009801&partner=&hide_thread=false I spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu today and thanked him for his warm congratulations to the people of Venezuela on our 2025 Nobel Peace Prize.



We Venezuelans deeply value peace, and we know that achieving it requires immense courage, strength, and moral… https://t.co/tFKVemoOpA — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 17, 2025

FUENTE: Con información de AFP