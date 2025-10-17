viernes 17  de  octubre 2025
POLÍTICA

María Corina Machado expresa a Netanyahu su apoyo a las acciones de Israel en Gaza

El primer ministro israelí felicitó a la opositora venezolana por su Nobel de la Paz y su defensa de los valores democráticos frente a un régimen autoritario

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

AFP
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su respaldo a las “acciones decididas” del gobierno de Israel en la Franja de Gaza durante una conversación telefónica con el primer ministro Benjamín Netanyahu, informó este viernes la oficina del mandatario israelí.

En el intercambio, Machado manifestó su “profundo agradecimiento” por la firmeza de las decisiones adoptadas por Israel en el conflicto y por “los logros alcanzados” en la lucha contra el terrorismo, según un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu en la red social X.

Lee además
Asdrúbal Aguiar
OPINIÓN

La Nobel María Corina
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
LIBERTAD

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IsraeliPM/status/1979204261079560273&partner=&hide_thread=false

"Coraje, fuerza y claridad"

Machado, quien recibió el Nobel la semana pasada por su defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, elogió además el acuerdo impulsado por Estados Unidos que permitió la liberación de rehenes en Gaza.

“Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos oponen”, expresó la dirigente en su cuenta de X.

La opositora también denunció la alianza entre el régimen iraní y el régimen de Nicolás Maduro, subrayando que ambos “respaldan a organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá y los hutíes”. En su mensaje, abogó por un futuro de “dignidad, justicia y esperanza” para todas las naciones de Oriente Medio.

Por su parte, el primer ministro Netanyahu felicitó a Machado por la obtención del Nobel y destacó su “valentía en la defensa de la democracia” y su compromiso con “la ampliación del círculo de la paz mundial”, de acuerdo con la nota oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1979266417121009801&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro arrecia detenciones y allanamientos tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

La pataleta de una dictadura acomplejada

María Corina Machado denuncia "escalada inédita" del régimen de Maduro en atentado en Bogotá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Imagen referencial. 
ESTADÍSTICAS

En la lucha contra el cáncer de mama, los datos importan

Alimentación sana.
SALUD

Nutrición y cáncer de mama: Las claves del Dr. Simón Alvarez para prevenir y tratar la enfermedad

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

Te puede interesar

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Por María Inés Lombardi
El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania

Captura de pantalla de un video DDC TV que muestra el estado del hotel Isla de Cuba, en La Habana.  video
LA HUELLA DEL CASTRISMO

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
NARCOTRÁFICO

Trump dice que Maduro ofreció "de todo" para evitar escalada y anuncia ataque contra submarino