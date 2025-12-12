La Esquinita de Reme

*Las elecciones para la alcaldía de Miami fueron ganadas por la excomisionada de Miami-Dade, y demócrata, Eileen Higgins con amplio margen. Los demócratas votaron temprano y con entusiasmo. Los republicanos salieron tarde y muchos dieron la excusa que, por la lluvia del martes por la tarde, permanecieron en sus casas. La Higgins tenía una organización profesional con mucha experiencia y la ayuda de la alcaldesa Levine Cava. Emilio González, un republicano experimentado y con un historial positivo, nunca pudo despegar. Su campaña fue muy profesional y decente. No era su momento y no importa lo que se hiciera, los resultados iban a ser los mismos. Esperamos que la Higgins haga un buen gobierno y que Miami siga siendo la misma que siempre fue. ¡Con sus errores y aciertos!

*La conmoción en Oslo esperando a la ganadora del Premio de La Paz, María Corina Machado, fue enorme. Puede ser la bomba de detonación contra todas las dictaduras del hemisferio occidental. Hay que admirarla y apoyarla porque ha hecho un trabajo extraordinario en Venezuela. Los venezolanos reunidos en Oslo aplaudieron al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por su fabulosa ayuda a María Corina Machado y su familia. El agradecimiento eterno de toda Latinoamérica para Panamá y su valiente presidente.

*Aparentemente Zelensky se niega a ceder territorio a Rusia a fin de terminar la invasión a Ucrania, sumidos en una cruenta guerra. No sé qué va a pasar, pero no hay posibilidades reales que los ucranianos puedan ganar esta guerra desigual y el número de bajas ha sido muy alta. Esperemos en las próximas semanas un desenlace.

*Alina Habba, una trumpista que actuaba como fiscal en New Jersey, renunció a su posición después que fue encontrada que ocupaba esa posición incorrectamente. Alina es una excelente abogada y solamente la politización actual la ha perjudicado. Estamos felices que Pam Bondi la haya nombrado asesora del Departamento de Justicia.

*Un fraude de proporciones monumentales se está destapando en Minnesota e involucra al payaso mayor, gobernador Tim Waltz y una banda de somalís. ¡Qué puntería la de Kamala!

*La Mala Kamala tiene tremendo “tueste”. Sin pena ni sonrojo declaró que “ella es una figura histórica” y que un busto de ella en mármol aparecerá en el Congreso de los Estados Unidos. ¡De la que nos salvamos!

*De Facebook: “Zapatero fue el cáncer de España. Pedro Sánchez es la metástasis”.

*El gobernador de Florida, DeSantis, ha designado al Muslim Brotherhood y a la organización CAIR como grupo terroristas. ¡Gracias gobernador!

*La corrupta presidente de Honduras, Xiomara Casado, quiere anular las elecciones en su país donde su partido obtuvo solamente un 20% de los votos. Una pateadura histórica. Esperamos esto no llegue a producirse porque no necesitamos una nueva dictadura en nuestro hemisferio.

*El Pollo Carvajal ha desatado una bomba nuclear de grandes proporciones. Sabe todos los manejos de Chávez y de Maduro y a quien se ayudaba con el dinero de la droga. Desde los Kirchner en Argentina a Evo Morales y otros.

*Matt Van Epps ganó las elecciones especiales en el 7mo distrito de Tennessee. Los demócratas andan haciendo alarde que los republicanos tienen problemas para mantener el Congreso. Si bien es cierto que la ventaja de Trump en las elecciones presidenciales fue de 22 puntos no debemos olvidar que Kamala era una mala palabra en ese estado. No podemos hacer comparaciones. ¡Bienvenido congresista Van Epps al mundo de la fantasía!

*Lo de The New York Times pica y se extiende. En un reportaje ofensivo para todos los demócratas del hemisferio, declaran que Delcy Rodríguez, la “cerebrito de los comunistas” en Venezuela es una moderada. ¡Que locura Dios mío! Delcy es producto de lo peor de lo peor. ¿Hasta cuándo va a estar el New York Times haciéndole daño a la democracia?

*Jim McGovern es un congresista demócrata socialista, admirador del gobierno de los Hermanos Castro, que ha viajado a Cuba más veces que al estado que representa. Ahora se aparece introduciendo una ley donde se le prohibiría al Gobierno de Trump intervenir en Venezuela. Este zorro nunca dejó que lo visitarán los miembros del US Cuba Democracy PAC en sus oficinas de Washington para discutir la situación política en Cuba. ¡De los primeros socialistas en el Congreso!

*La niña pequeña que va corriendo con su abuelita y le dice: “¡Abuelita, abuelita!”, “¿Qué quieres mi vida?”, “Cierra los ojos”, “¿Por qué quieres que cierre los ojos? ¿Es que tienes alguna sorpresa? ¿Un regalo?”, “No. Papá ha dicho que, cuando cierres los ojos , seremos millonarios”.