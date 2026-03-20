La Esquinita de Reme

*El escándalo de la semana pasada fueron las declaraciones de Miguel Díaz Canel frente a todos los miembros delpoder militar de Cuba para decir que estaban “conversando” con los Estados Unidos. Después de negarlo repetidamente, por dos semanas, se tiró en paracaídas y reconoció lo que todo el mundo sabía”. Lo de Cuba es lamentable y Maduro está ansioso que alguien lo acompañe en New York. ¡Porque Cilita no está con él y los delincuentes que lo acompañan lo ven como más malo que ellos!

*Susie Wiles, la jefa de despacho bde la Casa Blanca y mano derecha de Donald Trump, ha sido diagnosticada con cáncer en el seno. Susie comenzará sus tratamientos, pero permanecerá en la Casa Blanca durante los procedimientos. Rogamos por su pronta recuperación.

*En emocionante juego del equipo de beisbol de Venezuela ganó el Clásico de Béisbol frente al poderoso Estados Unidos. Los venezolanos se lucieron. ¡Felicidades!

*La inflación de febrero en Estados Unidos vino más baja que lo originalmente se proyectaba. Estamos a 2.4% solamente y esas son buenas noticias para el país.

*Elon Musk contribuyó $10 millones para la contienda al Senado en Kentucky en el asiento que deja Mitch McConnell. El afortunado es el republicano Nate Morris. Un buen empuje para mantener esa posición en manos de los republicanos.

*La empresa Yamaha acaba de mover sus operaciones de California a Georgia después de pasar 40 años en ese estado. Dicen que Gavin Newsom ha sido el peor gobernador de California en los últimos 50 años. ¡Un desastre!

*Diariamente se están viendo las manifestaciones de protestas en Cuba. El comunismo está llegando al final en la Isla. La gente ha perdido el miedo sabiendo que una demostración significa cárcel. Y Donald Trump confirmó que después de Irán vamos por la liberación de Cuba. ¡Que Dios ayude a nuestros hermanos!!

*El 2026 va a ser interesante porque puede resultar en un descalabro monumental para la izquierda y los comunistas. ¡Que así sea!

*Howard Schultz, exjefe ejecutivo de Starbucks, también se muda a Miami después de comprar un pent-house en Surfside por $44 millones. Es asombroso el número de multimillonarios que aparentemente se mudan a nuestra área.

*El demócrata Elliot Rodríguez, el ex marido de la comentarista de Univisión María Elena Salinas, está postulado para tratar de reemplazar en la Cámara de Representantes, a la popular María Elvira Salazar. Elliott fue invitado al programa “El Punto” de Ambrosio Hernández el pasado domingo. Sus puntos parecerían sacados de un manual Republicano y el entrevistador le dio “un pase”. Ni una pregunta aclaratoria. Ni una pregunta interesante. ¿¿Bueno que está pasando con nuestra gente?? ¡Sorprendidos!

*Andrés Manuel López Obrador está compitiendo con Barack Obama tratando de meterse en todo lo que no le incumbe. Ahora es el gran protector de la tiranía de 68 años de Cuba. Cállate la boca AMLO que estás creándole una difícil situación a tu alumna Claudia Sheinbaum y vas a crearle un problema grave que ella no necesita en estos momentos.

*Los activistas de Hollywood volvieron a utilizar los premios Oscar para promover su política de odio. Javier Bardem, quien lleva años promoviendo todas las causas del Socialismo/Comunismo se “tiró de cabeza”. Podría pasarle como a Robert De Niro que ahora reniega del alcalde socialista de New York.

*Newsmax declaró que Pam Bondi abandonó su apartamento en Washington D.C., para mudarse a instalaciones militares en el área de la capital. Pam y sus seguidores sospechan un posible atentado por parte de los carteles de la droga. Tiempos difíciles donde vivimos.

*El abogado cubanoamericano Juan Rodríguez, experto en temas internacionales, acaba de ser nombrado Embajador en Guatemala, por el Presidente Donald Trump. Su nominación ahora será llevada a confirmación. Son ya cuatro los Embajadores Cubanoamericanos los nombrados por esta administración.

*Se conmemoró el 30 aniversario de la firma de la Ley Helms Burton. A todos los congresistas que se unieron a los creadores de esta ley incluyendo a nuestro querido Lincoln Díaz Balart (QEPD) e Ileana Roa Lehtinen: ¡Muchas gracias por su visión!

*Un señor de edad avanzada va al médico y le dice: “Doctor vengo a que me recete algo para poder hacer todos los días el amor, pero que no sea el viiagra porque tengo problemas cardiovasculares”. Y le pregunta el doctor: “¿Qué edad tiene usted?”, “90 años.”, “Pues entonces lo siento mucho, pero no hay nada que pueda recetarle”. “¿Ah no?, pues yo tengo un amigo de mí misma edad y tampoco puede tomar viagra y él dice que lo hace todos los días”, “¡Bueno, … pues dígalo usted también!”