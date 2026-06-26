La esquinita de Reme

*Gana Abelardo de la Espriella las elecciones presidenciales en Colombia, el pasado domingo, dándole un golpe maestro a los comunistas en la región. Un triunfo sumamente importante. ¡Felicitamos a todos los colombianos que demostraron inteligencia y cordura al salir de los socialistas y mandar al palacio presidencial a un líder de derecha!

*El gobernador demócrata de California, Gavin Newsome, y su esposa están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como ya era un asunto muy grande, Newsome acusó al presidente Trump de tratar de perjudicarlo porque él puede ser candidato presidencial para las elecciones del 2028 por el Partido Demócrata. Aparentemente, la investigación se inició por denuncias de un “whistleblower” hace un año. Y está relacionado, supuestamente, con abusos al Medicare y el Medicaid. ¡El niño lindo de California tiene su historia también!

*Keir Stamer, líder del Partido Laborista del Reino Unido y primer ministro, renunció a ser la figura central de su país, pero permanecerá en el cargo hasta que se nombre a uno nuevo. Estuvo en esa posición por solo dos años. El gobierno de nuestro aliado ha tenido seis primeros ministros en siete años.

*Comenzó a bajar el precio de la gasolina y se espera que llegue a niveles bien bajos. Esto contribuirá a un cambio en la forma que ven las cosas millones de americanos, según analistas independientes.

*Acaba de abrir el museo, biblioteca y jardines de Obama en el lado este de Chicago. ¡Qué cosa más horrorosa! ¡Algo digno de Obama! Hubo un despliegue de invitados, entre ellos los expresidentes Clinton, Bush y Biden. Artistas y personalidades progresistas de todos los tamaños y colores. ¡Si medimos el mal gusto, llegaremos a darle el premio a los Obama… por mucho! Obama ha sido el responsable directo de la división en América y de las fracturas sociales en la nación. En las últimas semanas, está exhibiendo su ambición que no ha cesado en varios años.

*Hillary Clinton salió a “desbaratar” a Biden diciendo que había destruido a todos los demócratas en el 2024. La “Reina de los e-mails” es una “naranja agria”. Aunque no es correcto apoyar las malas actuaciones después de vivir con “Vinagrito” por años, hasta Mónica Lewinski resulta menos problemática al estar junto a esta mujer. ¡Pobrecita!

*Murió en Cuba uno de los generales que más sufrimientos causó a los cubanos: Ramiro Valdés. Sus crímenes y abusos continuados marcaron una época. ¡Otro que no vera el regreso de la democracia en nuestra Isla!

*Díaz-Canel está de “malabarista” en Cuba haciendo todo tipo de movimientos para crear la sensación de cambios ante la presión de Estados Unidos. Serios problemas son los que tienen los comunistas de la Isla en estos momentos.

*Se confirmó que el ejército de los Estados Unidos, con la cooperación de las autoridades venezolanas, puso fin a la vida del jefe del Tren de Aragua en Venezuela. Se trata de Héctor Guerrero Flores, un reconocido delincuente internacional, que organizó desde la cárcel a este grupo temible.

*El presidente Trump es un típico millonario neoyorquino que dice lo que piensa y no tiene filtro. Innecesariamente, creó una situación difícil con su amiga Giorgia Meloni de Italia. Un comentario mal hecho a un canal de televisión italiano que molestó a la Meloni. Ahora, el viaje de su ministro de Relaciones Exteriores, que venía a reunirse con Marco Rubio, ha sido cancelado. Marco va a tener que resolver diplomáticamente esta lamentable situación. No estamos para pelear con amigos ni aliados.

*La pasada semana asistimos a un acto de recaudación de fondos a favor de una cubana postulada para el Congreso de los Estados Unidos por el estado de Kentucky. Se trata de María Rodríguez. Es enfermera, en el mejor hospital de Louisville, donde increíblemente viven más de 70.000 cubanos, según el censo último. Aunque son elecciones difíciles, no es imposible que la cubana rubia de ojos azules sea la próxima congresista de Louisville, Kentucky. Mucho lo necesitamos.

*Alan Greenspan, quien fuera jefe de la Reserva Federal bajo cuatro administraciones, murió a los 100 años de edad. ¡Descanse en paz!

*Uno de los restaurantes más deliciosos de Miami, Casa Zeru, anunció que cerraba sus puertas la próxima semana. Un lugar de comida española de calidad se convirtió en uno de los favoritos de nuestra ciudad. ¡Gracias por todos los buenos recuerdos!

*Están en clase y le pregunta la maestra a Jaimito: A ver, Jaimito, ¿de qué signo es tu madre? Debe ser de exclamación, porque se pasa todo el día gritándome.