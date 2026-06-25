viernes 26  de  junio 2026
TRAGEDIA

Asciende a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes tras los terremotos que estremecieron Venezuela

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Sofía Neder/Cortesía
Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. &nbsp;

Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026.

 

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ La cifra de víctimas mortales por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ascendió a 589, según el balance actualizado ofrecido este viernes por la interina Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

Lee además
El cantante venezolano Danny Ocean es uno de los artistas que llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
ALTRUISMO

Famosos se solidarizan y movilizan ayuda tras terremotos en Venezuela
Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
MEDIDAS

Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente" para ayudar a Venezuela tras los terremotos

El nuevo reporte refleja un aumento significativo con respecto al informe preliminar, que contabilizaba 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

Durante una intervención en la televisión estatal, el ministro de salud Carlos Alvarado informó que los hospitales y centros asistenciales continúan recibiendo víctimas de la tragedia, mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados en las zonas más golpeadas por el desastre.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar a nuestros establecimientos de salud", declaró el ministro, quien advirtió que el número de fallecidos podría seguir aumentando a medida que los equipos de emergencia accedan a comunidades incomunicadas y continúen removiendo escombros.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,4, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más devastadores ocurridos en Venezuela en más de un siglo. La emergencia ha movilizado a organismos nacionales e internacionales, mientras varios países, entre ellos Estados Unidos, anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y recuperación.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

Doral activa cuatro puntos de acopio para damnificados de terremotos en Venezuela

Trump ordena ayuda a Venezuela tras terremotos que dejan al menos 160 muertos

Más de 188 muertos y 1.520 heridos, el saldo preliminar tras terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel reaccionó a la tragedia en Venezuela con dos mensajes públicos centrados en la solidaridad y el seguimiento a la misión médica cubana, en medio de una amplia movilización internacional tras los terremotos.
CRISIS VENEZOLANA

Mensajes de Díaz-Canel por terremotos en Venezuela reavivan el análisis sobre el tono de La Habana

Con un video que compartió con las autoridades el joven Andres Abarrategui salvó la vida de Samuel Brito, un niño de 12 años residente de La Guaira.  video
ESPERANZA

Joven salva a niño atrapado entre los escombros, tras grabar video en La Guaira

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

Asciende a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, junto a otras personas vinculadas a la campaña de ayuda a los damnificados por terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Doral activa cuatro puntos de acopio para damnificados de terremotos en Venezuela

Te puede interesar

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. 
CONTINGENCIA

EEUU desbloquea recursos para labores de socorro por tragedia en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
ESTRECHO DE ORMUZ

Unos 115 buques y 2.500 marineros han sido evacuados de Ormuz

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

El exasesor de seguridad nacional John Bolton se declaró culpable y podría cumplir hasta cinco años de prisión por difusión de documentos confidenciales
JUICIO

Bolton, exasesor de seguridad nacional, se declara culpable por documentos clasificados

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, junto a otras personas vinculadas a la campaña de ayuda a los damnificados por terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Doral activa cuatro puntos de acopio para damnificados de terremotos en Venezuela