Asciende a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026.

Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

CARACAS_ La cifra de víctimas mortales por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ascendió a 589, según el balance actualizado ofrecido este viernes por la interina Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

El nuevo reporte refleja un aumento significativo con respecto al informe preliminar, que contabilizaba 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

Durante una intervención en la televisión estatal, el ministro de salud Carlos Alvarado informó que los hospitales y centros asistenciales continúan recibiendo víctimas de la tragedia, mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados en las zonas más golpeadas por el desastre.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar a nuestros establecimientos de salud", declaró el ministro, quien advirtió que el número de fallecidos podría seguir aumentando a medida que los equipos de emergencia accedan a comunidades incomunicadas y continúen removiendo escombros.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,4, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más devastadores ocurridos en Venezuela en más de un siglo. La emergencia ha movilizado a organismos nacionales e internacionales, mientras varios países, entre ellos Estados Unidos, anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y recuperación.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA