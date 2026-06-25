Asciende a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

CARACAS_ La cifra de víctimas mortales por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ascendió a 589, según el balance actualizado ofrecido este viernes por la interina Delcy Rodríguez.
Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes tras los terremotos que estremecieron Venezuela
CARACAS_ La cifra de víctimas mortales por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ascendió a 589, según el balance actualizado ofrecido este viernes por la interina Delcy Rodríguez.
"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.
El nuevo reporte refleja un aumento significativo con respecto al informe preliminar, que contabilizaba 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.
Durante una intervención en la televisión estatal, el ministro de salud Carlos Alvarado informó que los hospitales y centros asistenciales continúan recibiendo víctimas de la tragedia, mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados en las zonas más golpeadas por el desastre.
"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar a nuestros establecimientos de salud", declaró el ministro, quien advirtió que el número de fallecidos podría seguir aumentando a medida que los equipos de emergencia accedan a comunidades incomunicadas y continúen removiendo escombros.
Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,4, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más devastadores ocurridos en Venezuela en más de un siglo. La emergencia ha movilizado a organismos nacionales e internacionales, mientras varios países, entre ellos Estados Unidos, anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y recuperación.
FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA