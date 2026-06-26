viernes 26  de  junio 2026
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

"El mayor peligro para Estados Unidos hoy son estos comunistas sin Dios que quieren destruir nuestra forma de vida", afirmó el presidente Donald J. Trump en la Conferencia de Políticas de la Coalición Fe y Libertad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump, regresó este viernes al Washington Hilton, el hotel donde tuvo lugar el pasado mes de abril el intento de asesinato durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, para pronunciar en esta ocasión un discurso anticomunista ante una coalición religiosa.

"El mayor peligro para Estados Unidos hoy son estos comunistas sin Dios que quieren destruir nuestra forma de vida", afirmó Trump durante la Conferencia de Políticas de la Coalición Fe y Libertad que se celebró en ese mismo hotel, dos meses después del atentado.

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La cena anual de corresponsales fue suspendida el 25 de abril por la irrupción de un hombre armado en el hotel donde se encontraban unas 2.000 personas, entre ellas Trump, que acudía por primera vez al evento como Presidente.

Después del incidente, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reprogramó la gala para el próximo 24 de julio y anunció que esta se celebrará en el hotel Waldorf Astoria, en lugar de en el Hilton.

Este viernes, Trump aprovechó el discurso para enmarcar la contienda electoral de este año como una batalla espiritual y política por el futuro de EEUU, al tiempo que aseguró que "la religión está de vuelta al país".

Trump fustiga al musulmán comunista Mamdani

El Presidente advirtió a sus seguidores de que el principal peligro proviene de dirigentes "comunistas" dentro del Partido Demócrata, a quienes acusó de querer "destruir por completo la forma de vida tradicional estadounidense".

"Estos no son socialdemócratas. Son comunistas acérrimos y sin Dios. En mi opinión, esta es [la amenaza más grave que ha enfrentado nuestro país desde su fundación hace 250 años]", afirmó.

El republicano también aprovechó para fustigar al musulmán comunista alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al que acusó de "llevar al país al fracaso" con su medida para congelar los alquileres de apartamentos, una de las principales promesas electorales del demócrata.

"Lo que el alcalde no dice es que estos edificios pronto se convertirán en guetos y barrios marginales, y que todo el mundo seguirá marchándose de Nueva York a medida que esto se extienda, muy parecido a un cáncer", declaró.

El Consejo de Regulación de Alquileres de la ciudad votó el jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, medida con la que suspendió los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40 % de todos los apartamentos de cinco distritos.

FUENTE: Con información de EFE.

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