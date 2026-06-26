viernes 26  de  junio 2026
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

"El gobierno no está haciendo nada por el pueblo", dijeron residentes y familiares a Delcy Rodríguez en una zona caraqueña afectada por los terremotos

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon este viernes a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, constató una periodista de la AFP.

"Fuera, fuera", gritaban a Rodríguez durante su visita en una zona acomodada de Caracas.

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"Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron detrás de la zona acordonada del edificio que se vino abajo el miércoles.

También acusaron a Rodríguez, que asumió como presidente encargada tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero, de que "el gobierno no está haciendo nada por el pueblo".

La cifra de víctimas mortales por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ascendió a 1000, según el balance actualizado ofrecido la tarde de este viernes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

El parlamentario, hermano de la presidenta encargada, dijo que el estado La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado". EL pueblo ha denunciado en las redes sociales que los cuerpos de seguridad no se han vinculado con los rescates, que son realizados por Protección Civil, el cuerpo de bomberos de la localidad y la gente que busca salvar a sus seres queridos, amigos y vecinos.

Anuncian medidas

El gobierno de Venezuela restringirá desde la noche del viernes el acceso a la zona más afectada por los potentes terremotos registrados el miércoles, anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por la televisión estatal.

"Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas" (00:00 GMT) del 26 de junio, dijo Cabello.

Más temprano, Delcy Rodríguez pidió no desplazarse hacia La Guaira, a unos 40 km de Caracas, para facilitar el desplazamiento de los equipos de salvamento.

FUENTE: Con información de AFP

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