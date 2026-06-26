viernes 26  de  junio 2026
OPINIÓN

Un pelotazo mal dado

Vivencias que toman forma de relatos y conllevan a la reflexión

Camilo Loret de Mola

Camilo Loret de Mola

Diario las Américas | CAMILO LORET DE MOLA
Por CAMILO LORET DE MOLA

En el Big Five de Miami han inaugurado dos canchas de padel que traen de fiesta a todos los miembros de este club familiar de cubanos.

Yo estoy incluido entre los nuevos fanáticos: Compramos raquetas, pelotas especiales y nos encerramos tras las paredes de cristales y rejas, al menos dos veces por semana, para descubrir las reglas, la forma de lograr los mejores tiros y las posibilidades de sobrevivir a dos sets de constantes acciones, todo esto durante la hora que nos permiten rentar el terreno.

Lee además
Alimentos, medicinas y productos de higiene fueron entregados durante la jornada solidaria. video
CRISIS EN VENEZUELA

Miami se vuelca en solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos
Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.  video
El Diario, Edición Semanal

Continúan los rescates en Venezuela

Más leve para las rodillas, con piso de hierba sintética, y menos violento que la cancha cubana, pero un ejercicio más continuo, o sea que se suda más. Estas han sido algunas de las razones por las que muchos de los jugadores que ya peinamos canas emigráramos al nuevo deporte.

Pero igual hemos enriquecido la experiencia del padel con nuestros vicios: le aportamos la pasión cubana de la cancha o el softball, que nos lleva a discutir cada punto, a pelear con los de adentro y con los de fuera, con los que se quedan a mirar y con los que pasan ocasionalmente por la pista y ya se creen expertos consejeros.

A nuestro favor debo asegurar que una vez que termina el partido volvemos a ser los mismos amigos de siempre, que el demonio se queda de la puerta del terreno hacia adentro y que la sangre nunca va a correr en estos lares.

Este martes en especial hay un rival que no conozco y que no pelea entre punto y punto. No nos llama tramposos, pero nos mira con una intensidad que corta.

El tipo ha esperado pacientemente a que se termine el partido para acercarse y decirme que tiene algo que preguntarme.

No abandono mi pose de jugador contrariado y le digo que lo que quiera, que pregunte, aunque quizás se le hizo tarde para cualquier reclamo.

“¿Qué tú crees que va a pasar con Cuba?” me espeta de repente y me deja con todo el caudal de justificaciones de pelotas y rayas en zonas foul. Es una realidad que por muy entretenidos o divertidos que estemos con el nuevo deporte, no nos podemos desprender de la situación cubana, de lo que puede pasar en estos días antes de que llegue la elección de medio termino en los Estados Unidos, “o el veintiséis de julio en Cuba”, como me dice el nuevo jugador.

Me demoro en buscar la respuesta, estoy haciendo la transición de fallido jugador de padel a analista político, el titulo con que me bautizaron hace más de veinte años cuando comencé a trabajar en la televisión local.

Pero el tipo interpreta mi silencio de otra manera: “Ahh, no sabes, me lo imaginaba”, me dice y me da la espalda, se va de la pecera que forma la cancha, se aleja sin esperar por mí. Yo siento una especie de alivio, el hombre sin darse cuenta me está ayudando con su decisión apresurada, porque realmente, a esta altura, ¡no tengo la mejor idea de lo que puede pasar con Cuba!

Julio, mi compañero de juego me consuela, “no te sientas mal, yo ando igual de perdido, ahora mismo esto es un remolino donde solo vemos a los que salen a flotar, pero por dentro hay tremendo dale al que no te dio”.

Yo sigo contrariado, ahora por partida doble, primero por el tipo que me empujó contra las cuerdas y ahora porque mi compañero tampoco entendió la razón de mi silencio. Pero con Julio también decido ahorrarme las explicaciones.

Julio me vuelve a dar apoyo, “déjalo, está frustrado, igual le ganamos el partido, le dimos jaque mate”, me dice mientras mira al rival recoger sus cosas y largarse. Pero Julio está equivocado, en este último movimiento, el tipo me comió la reina.

Me puso a la defensiva, como muchos de los que comentan en mis videos o escritos, esos recurrentes que solo necesitan una línea para sacarme de paso: “¿y que tú propones?, ¿cuál es la solución para ti?

Tengo un cuento largo para ellos, uno que no cabe en el espacio de un comentario. Pero prefiero resumirlo diciendo que lo que quiero es que las riendas del cambio se las den a ellos, no a tipos disfrazados de sabios o dictadores que jueguen a empresarios.

Aprovecho para compartir mi frustración e involucro a mi partner, “Julito, ¿y qué tú crees que vaya a pasar con Cuba?”, el amigo se mete en un laberinto de argumentos, entre lo que viene, o quizás lo que no viene, de supuestos riesgos, dudas y confirmaciones.

Prefiero escapar y le digo que tiene razón que al final le ganamos la partida al que se va, que solo nos quiso sacar de paso.

“No”, insiste Julio, “no es que quisiera, es que nos sacó de paso”.

Total, yo vine a jugar para despejar, pienso mientras comienzo a recuperar las pelotas regadas por el lugar y a guardar la paleta en su bolsa, pero con el subconsciente ando buscando al tipo, quiero un segundo round, aunque no tenga preparado el argumento de la revancha.

Temas
Te puede interesar

Miles de desaparecidos tras terremotos en Venezuela

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos

Del plan a la realidad: cómo enfrentar el reto de la vivienda asequible en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

 Voluntarios ayudan a un hombre hallado entre los escombros tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026. 
TRAGEDIA

Doble terremoto en Venezuela: casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
ESTRECHO DE ORMUZ

Unos 115 buques y 2.500 marineros han sido evacuados de Ormuz

Te puede interesar

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Desde las 9:00 a.m. y hasta pasada las 4:00 p.m. voluntarios y donantes se dieron cita en este centro de acopio.
EN FOTOS

Miles de personas se unen en Doral para llevar esperanza a las víctimas de los terremotos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump advierte con revertir acuerdo comercial con la Unión Europea