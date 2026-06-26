Unos 115 buques y 2.500 marineros han sido evacuados de Ormuz

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

Unos 115 buques y 2.500 marinos fueron evacuados del estrecho de Ormuz desde el martes, informó este viernes el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez.

El jefe de la agencia marítima de la ONU ofreció estas cifras en los esfuerzos para evacuar a unos 600 barcos y 11.000 marinos.

Domínguez declaró que "115 buques han sido evacuados en los últimos tres días y medio, lo que representa alrededor de 2.500 marinos que ya han abandonado de forma segura el estrecho de Ormuz".

"Aunque ayer (jueves) suspendimos la evacuación, algunos buques continúan transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz", añadió Domínguez.

Más de una semana de relativa calma

El jueves, un proyectil de origen desconocido dañó un carguero en el estrecho de Ormuz, a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el Estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El plan de la OMI prevé la evacuación de marinos y buques, atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra, a través de dos rutas distintas: una cercana a las costas de Irán y otra próxima a las de Omán, en coordinación con las autoridades locales.

Pero la operación fue suspendida el jueves tras el ataque al portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

Irán había amenazado el jueves con responder con "medidas apropiadas" a cualquier intento de tránsito sin su autorización previa.

FUENTE: Con información de AFP.