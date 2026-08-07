La Esquinita de Reme

*Marjorie Taylor Greene, la excongresista republicana de Georgia, se volvió a casar en Las Vegas durante su estadía en el hotel Bellagio. Después de la ceremonia sorprendió a todos con su asistencia a las mesas de juego y la ruleta. ¡Nada de que sorprenderse porque Marjorie nunca fue muy centrada!

*España en crisis con la invasión de ilegales a Ceuta. España fue forzada a enviar su ejército para parar esta crisis. Típico de un régimen socialista que considera que la inmigración ilegal es la mejor arma para mantener al socialismo en el poder. ¡Crisis innecesaria y preocupante! Sin duda alguna, Pedro Sánchez ha sido lo peor que ha pasado por el Gobierno de la Madre Patria.

*Los populares programas de noticias y comentarios de Fox News se han deteriorado con la ausencia regular de sus animadores. Estamos de suerte cuando uno de tres aparece, pero figuras como Laura Ingraham, que no faltaba jamás, ahora deja de participar frecuentemente. Lo mismo sucede con Jesse Waters. Sean Hannity que siempre fue el que más veces se ausentaba -especialmente-los viernes ahora está más constante en su trabajo. ¡Realmente su presencia es necesaria!

*Excelente la entrevista de Ambrosio Hernández en Al Punto, en Univisión al congresista Mario Díaz Balart. Mario es un político “que va al duro y al directo”, siempre contestando las preguntas sin darle más vueltas. Es honesto y se le ve. Hace una labor extraordinaria en la Cámara de Representantes.

*El “descocado” de Fauci invocó la quinta enmienda en el Senado 110 veces y se negó a testificar sobre el COVID. Es una vergüenza lo que hizo y como se burló de todos los senadores. Este hombre hizo mucho daño a los Estados Unidos durante varios meses. ¡Realmente merece un castigo!

*Un nuevo superintendente del Miami-Dade School Board fue electo unánimemente. El ganador resultó ser Rafael A. Villalobos Jr. Le deseamos muchos éxitos en su nueva carrera que comienza en febrero 2027.

*Ya comenzó el famoso Miami Spice en los mejores restaurantes de la ciudad. Gran oportunidad de comer a precios económicos en lugares usualmente caros. Le Jardinier, Maple and Ash, The Mexican, Bouchon Bistro, Daniel’s, Hutong y otros incluidos en la lista. Es la época del año dónde se pueden aprovechar precios bajos y calidad alta.

*La muerte de Lindsay Graham, senador de Carolina del Sur, creó un nuevo mapa electoral en el popular estado. Además de la hermana del difunto senador, quien será la senadora hasta que termine el mandato, aparecen aspirando 10 nuevos candidatos: Ralph Norman, que cuenta con el apoyo de muchos republicanos conservadores, Mark Sanford, que tuvo que renunciar después de un sonado escándalo siendo gobernador del estado. Se desapareció por varios días y cuando todo el mundo se preocupaba por su salud apareció en Buenos Aires con “una compañera sentimental”. Tuvo que renunciar como gobernador.

*Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están haciendo los preparativos para su boda y que se especula puede ser tan espectacular como la de Taylor Swift en el Madison Square Garden.

*El candidato senatorial demócrata de Texas James Talarico fue reportado mintiendo en su anterior aspiración al Congreso, utilizando la dirección de otra persona en Austin. Violando las leyes y dando falsa información pretende llegar al Senado de los Estados Unidos. ¡No creo esto pueda triunfar en Texas!

*Tomó posesión como presidente de Perú la famosa Keiko Fujimori, quien ha estado trabajando por años para lograr este éxito. Y el día 7 de agosto lo hará el nuevo presidente de Colombia, Alberto de la Espriella. El presidente De la Espriella anunció que suspenderá las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua inmediatamente al tomar posición del cargo.

*Falleció el reconocido periodista venezolano Manuel Corao. ¡Que en Paz Descanse!

*En un análisis de las mejores películas del cine estadounidense se mencionan a Casablanca, realizada en 1942, Goodfellas, de 1990, Star Wars, en 1980, The Dark Knight, 2008, the Godfather Part II, de 1974. ¡Es una verdadera lástima que en los últimos años no se haya logrado alguna producción de las características de las películas anteriormente mencionadas!

*Una mujer entra a su casa y le dice a su marido: “Mi amor, murió mi mamá”. El marido saca varios billetes de a $20 se los da a su esposa y le dice “Toma amor, compra varias coronas”. La mujer sale de la casa con pena, pero contenta por la actitud del marido, a la distancia el marido grita “¡si no hay Corona traes Heineken!