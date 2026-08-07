viernes 7  de  agosto 2026
DELITOS SEXUALES

Arrestan a pastor acusado de abusar de un adolescente y no revelar condición de salud

Timothy Chaneyfield afronta 20 imputaciones tras una alerta sobre sus comunicaciones con un joven de 14 años.

Timothy Chaneyfield, de 42 años.

Timothy Chaneyfield, de 42 años.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE POLK
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un pastor de Winter Haven fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de un adolescente de 14 años al que conoció mediante una aplicación y no comunicarle que vivía con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Timothy Chaneyfield, de 42 años, afronta 20 acusaciones relacionadas con el muchacho, la falta de divulgación de su diagnóstico y la posesión de drogas, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), ubicado en el centro de Florida, entre las áreas metropolitanas de Tampa y Orlando.

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El caso comenzó con una alerta remitida por Instagram sobre conversaciones inapropiadas entre un adulto y un niño. El aviso llegó inicialmente a la Policía de Auburndale, pero fue transferido a PCSO al determinarse que los hechos habrían ocurrido fuera de su jurisdicción.

Según los investigadores, el sospechoso estableció la primera comunicación a través de una plataforma de citas y posteriormente la trasladó a la red social.

La víctima declaró que Chaneyfield la recogió cerca de su vecindario durante tres días consecutivos y la llevó hasta una vivienda en Eagle Lake, donde supuestamente ocurrieron los encuentros.

Las pesquisas revelaron que el religioso no habría informado de su condición médica antes de mantener actos íntimos sin protección. El afectado recibió medicamentos preventivos para reducir el riesgo de infección tras conocerse la posible exposición.

Otro hombre, de 26 años, se presentó durante las averiguaciones. Afirmó que tampoco conocía el estado serológico del detenido y que posteriormente obtuvo un resultado positivo.

Chaneyfield se encontraba en Baltimore por su trabajo como capellán de Compassionate Care Hospice cuando los detectives obtuvieron la orden de captura.

La Policía de Orlando (OPD) lo arrestó el 29 de julio en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), al regresar a Florida. Permaneció inicialmente en una cárcel del Condado de Orange y fue trasladado a Polk el 1 de agosto.

Entre los delitos atribuidos figuran tres por conducta lasciva contra una persona de entre 12 y 16 años, igual número por interferir con su custodia y otros tres por viajar para reunirse con ella.

También enfrenta uno por uso ilegal de un dispositivo de comunicación, cuatro vinculados con encuentros sexuales sin advertir que tenía VIH, uno por posesión de marihuana y cinco relacionados con parafernalia.

El arrestado dirige la iglesia St. James United American Free Will Baptist, en Winter Haven. Además, trabajó para las Escuelas Públicas del Condado de Polk entre 2012 y 2024 como asistente educativo, maestro sustituto y empleado del área tecnológica.

El distrito escolar revisa sus antecedentes laborales mientras los agentes intentan determinar si existen otras posibles víctimas.

Permanece recluido con una fianza superior a 350.000 dólares. Las alegaciones deberán ser probadas ante un tribunal.

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