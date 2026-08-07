Casa Blanca reactiva intento de destitución de gobernadora de la Fed

El presidente Donald Trump, reinició sus esfuerzos para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por corrupción, según una carta.

La Corte Suprema puso en pausa la expulsión hasta que el caso judicial por corrupción contra Cook tuviera una sentencia judicial.

En una carta enviada a Cook, la Administración de Trump notificó a la economista que "considera" destituirla por declaraciones falsas en dos contratos hipotecarios y le pidió una respuesta en un plazo de 21 días.

La misiva, fechada el 5 de agosto y firmada por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, indica que la gobernadora de la Fed declaró, con dos semanas de diferencia en 2021, a dos inmuebles distintos como su residencia principal, lo que constituye un fraude o, como mínimo, una negligencia grave.

"Cook no es apta para el cargo"

Según la Casa Blanca, esto demuestra que Cook "no es apta para el cargo que ocupa como miembro con poder de decisión en la Reserva Federal" y que estas acusaciones afectan la fiabilidad y competencia de la economista de la Fed, por lo que puede constituir causa para removerla de su puesto en la Junta de Gobernadores del organismo.

La Administración reconoció el estatus "singular" del banco central y su papel en la política monetaria como entidad "independiente dentro del Gobierno federal, exento de rendir cuentas directamente ante los estadounidenses", por lo que es "esencial" que sus miembros sigan "una conducta intachable, especialmente en cuestiones financieras".

Cook no ha sido condenada por irregularidades.

"Estas acusaciones carecen de fundamento ahora, al igual que hace un año, cuando el presidente Trump intentó destituir a la gobernadora Cook e interferir en la independencia de la Reserva Federal", reaccionó el equipo legal de Cook en un comunicado.

Abogados impugnarán la decisión

Los abogados afirmaron que impugnarán la decisión como ya hicieron con anterioridad.

Trump anunció la destitución de la gobernadora en agosto de 2025. Este sería el primer despido de un miembro de la Junta de la Fed en los más de 100 años de historia de la institución.

La economista rechazó las denuncias de fraude hipotecario y presentó una demanda contra la decisión por considerar que no existía "causa justificada".

En junio, el Tribunal Supremo votó 5-4 a favor de avalar esta decisión, a pesar de las pruebas contra Cook.

La Ley de la Reserva Federal de 1935 impide a un Presidente destituir a cualquier miembro de la Junta de la Fed, salvo "con causa justificada", lo que generalmente se interpreta como negligencia, malversación o fraude en el cargo, como es el caso ahora.

FUENTE: Con información de AFP.