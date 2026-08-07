Abelardo de la Espriella rompe otra tradición: da su primer discurso ante militares, no ante el Congreso

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos"

BOGOTÁ. - El presidente electo de Colombia , Abelardo de la Espriella , decidió romper otra tradición histórica en su toma de posesión y eligió dar su primer discurso como mandatario ante los militares de un batallón de la ciudad de Cali , al suroeste de Bogotá, y no ante el Congreso en la capital.

Los actos ceremoniales de la investidura comienzan este viernes 7 de agosto no en el Capitolio en Bogotá, donde correspondería la sesión, sino en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, según informó su equipo.

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En este escenario, un moderno complejo con capacidad para más de 2.300 personas, helipuerto y tecnología de última generación, de la Espriella jurará respetar y cumplir la Constitución y la Ley ante una mayoría de senadores y representantes a la Cámara, de otras autoridades nacionales y de invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI y los presidentes de ocho países latinoamericanos.

Allí recibirá la banda presidencial en una sesión liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido derechista Centro Democrático.

Una delegación de EEUU, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche, así como líderes de gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Honduras y representaciones de otros países como Curazao y Marruecos. se encuentra en Cali para asistir a la investidura.

De la Espriella ante militares

De la Espriella ha explicado que sus decisiones controvertidas que representan cambio drástico en el protocolo presidencial se basan en su deseo de establecer la descentralización del poder en Colombia, un paso que se supone estratégico para asegurar la seguridad.

Según la información, de la Espriella dará su primer discurso presidencial ante los miembros de las fuerzas armadas del Batallón Pichincha del Ejército, luego de culminar la ceremonia en el campus universitario de la cual no se han dado más detalles.

El presidente electo, tras su victoria en el balotaje de las elecciones del 21 de junio, había manifestado su deseo de asumir el cargo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado.

Sin embargo, esa decisión fue descartada hace 10 días por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja, según se informó.

Descentralización presidencial

La posibilidad de asumir en un batallón en el Cauca, una zona de conflictos armados, suponía grandes inconvenientes no solo desde el punto de vista de seguridad, logístico y protocolario, sino también por el mensaje político negativo de subordinación del poder civil ante el militar, que se enviaría al país.

Se ha informado que Bogotá, capital del país y sede de los poderes del Estado, no estuvo en los planes del presidente electo ni para su investidura ni para gobernar, bajo la idea de descentralizar la administración pública.

Por ello, habría querido convertir a la caribeña Barranquilla en capital alterna de Colombia, y a Cali y a Medellín, en sedes satélites de la Presidencia.

FUENTE: Con información de EFE