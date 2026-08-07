Salario de maestros en Florida sube a $50.200: qué cambia este curso

MIAMI.- Florida inicia el curso escolar 2026-2027 con un salario inicial promedio para maestros de 50.200 dólares y una nueva inversión de 1.560 dólares millones destinada a aumentar la remuneración de los docentes, según destacó el gobernador Ron DeSantis al presentar los principales resultados y prioridades educativas del estado.

Durante un acto celebrado el 6 de agosto en Lehigh Acres, que puede ser el último DeSantis como gobernador aseguró que Florida continuará enfocándose en mejorar los salarios de los maestros, ampliar las opciones educativas para las familias, fortalecer la formación laboral y mantener los estándares académicos.

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“Lideramos el camino impulsando políticas que amplían las oportunidades para los estudiantes, fortalecen la educación laboral, apoyan a grandes maestros y garantizan que cada niño tenga acceso a una educación de alta calidad que lo prepare para tener éxito en la vida”, afirmó el gobernador.

¿Cuánto ganan los maestros que comienzan a trabajar en Florida?

El salario inicial promedio de los maestros de Florida aumentó de 40.000 dólares en 2019 a 50.200 dólares, de acuerdo con las cifras presentadas por DeSantis.

Esto representa un incremento de 10.200 dólares, equivalente a aproximadamente un 25,5% en siete años.

Desde 2019, Florida ha destinado más de 7.000 dólares millones mediante el programa Teacher Salary Increase Allocation para incrementar la remuneración de los educadores.

El presupuesto estatal correspondiente al año fiscal 2026-2027 incluye otros 1.560 dólares millones para aumentos salariales de maestros.

Maestros con más de 10 años recibirán fondos específicos

Dentro de esa cantidad, 200 dólares millones estarán destinados específicamente a aumentar los salarios de maestros experimentados que hayan trabajado al menos 10 años en las escuelas públicas de Florida.

DeSantis presentó esta inversión como parte de la estrategia del estado para respaldar a los docentes mientras los estudiantes regresan a las aulas.

Más del 60% de estudiantes alcanza el nivel de su grado

El gobernador también destacó los resultados académicos obtenidos por los estudiantes de Florida.

Por primera vez, más del 60% de los alumnos del estado se desempeña en el nivel correspondiente a su grado o por encima de este tanto en Lengua Inglesa como en Matemáticas.

Según la información presentada por el gobernador, desde 2023 ha mejorado el rendimiento estudiantil en ambas materias en las evaluaciones estatales de seguimiento del progreso académico.

El comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, sostuvo que el objetivo para el nuevo curso es continuar fortaleciendo esos resultados.

“Seguimos comprometidos con aprovechar nuestros éxitos y fortalecer el sistema educativo de Florida como un modelo nacional de excelencia”, afirmó Mack.

¿En qué rankings educativos Florida ocupa el primer lugar?

DeSantis destacó además diferentes clasificaciones elaboradas por organizaciones nacionales en las que Florida aparece en la primera posición.

El estado ha ocupado el primer lugar general en educación durante dos de los últimos tres años y encabeza por cuarto año consecutivo las clasificaciones de libertad educativa de The Heritage Foundation y el Parent Power Index del Center for Education Reform.

Florida también ocupa el primer puesto en el ALEC Index of State Education Freedom y fue el único estado que recibió una calificación A+ este año.

Asimismo, se mantiene por tercer año consecutivo en la primera posición del Talent Attraction Scorecard 2025 de Lightcast y lidera la clasificación del Center for Education Reform sobre legislación relacionada con las escuelas charter.

En educación superior, Florida ocupa el primer lugar de U.S. News & World Report desde que comenzó esa clasificación en 2017. El estado también figura en la primera posición nacional en educación para la fuerza laboral, según la información presentada por la oficina del gobernador.

DeSantis fija las prioridades para el curso 2026-2027

Con el regreso de los estudiantes a las aulas, DeSantis señaló que su administración pretende mantener las inversiones en los maestros, ampliar las oportunidades mediante la elección escolar y fortalecer los programas que preparan a los alumnos para incorporarse al mercado laboral.

“Mientras los estudiantes de todo el estado se preparan para regresar a la escuela, les deseamos un año exitoso”, señaló el gobernador, quien también agradeció el trabajo de padres, educadores y autoridades escolares.

¿Cómo se compara el salario de los maestros de Florida con el resto de EEUU?

El aumento del salario inicial de los maestros sitúa a Florida por encima del promedio nacional, aunque el estado continúa rezagado cuando se analiza la remuneración de los docentes a lo largo de su carrera.

Según un estudio de la National Education Association (NEA), publicado en abril de 2026, el salario inicial promedio de los maestros en Estados Unidos es de 48.112 dólares anuales, mientras que en Florida alcanza los 50.200 dólares, de acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador Ron DeSantis.

Florida ocupa el puesto 19 del país por salario inicial promedio, según la NEA.

Entre las jurisdicciones con las remuneraciones iniciales más altas se encuentra el Distrito de Columbia, con 64.640 dólares anuales, mientras que Washington registra 60.658 dólares. En el extremo contrario aparecen Montana, con 36.682 dólares, y Nebraska, con 39.561 dólares al año.

Florida cae al puesto 50 en salario promedio de maestros

La situación cambia considerablemente cuando se compara el salario promedio general de los docentes.

Florida ocupa el puesto 50 del país, con un salario promedio de 56.663 dólares anuales, frente al promedio nacional de 74.495 dólares, según el estudio de la NEA.

Esto supone una diferencia de 17.832 dólares anuales respecto a la media nacional y evidencia una brecha entre la posición de Florida en los salarios ofrecidos a quienes comienzan a enseñar y la remuneración promedio de los docentes en general.

En ese contexto, el presupuesto estatal 2026-2027 incluye 200 dólares millones específicamente destinados a aumentar los salarios de maestros con al menos 10 años de servicio en las escuelas públicas de Florida.

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