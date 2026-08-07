Florida evalúa construir centros temporales de detención en varios puntos del estado

Imagen fotorrealista para ilustrar el proyecto de la Patrulla de Carreteras de Florida.

MIAMI. - La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) abrió una consulta dirigida a empresas constructoras para evaluar la posible creación de centros temporales de detención de adultos en distintos puntos del estado, una iniciativa cuyos objetivos y población destinataria todavía no han sido explicados públicamente.

El aviso fue publicado el 3 de agosto por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en el portal estatal de proveedores. Las compañías interesadas tienen hasta el lunes 10 de agosto para presentar información sobre costos, plazos, condiciones de construcción y requisitos operativos.

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El trámite corresponde a una solicitud de información, conocida como RFI por sus siglas en inglés. No representa una licitación formal ni compromete al estado a adjudicar contratos, pero podría utilizarse para preparar una futura convocatoria competitiva.

Instalaciones para funcionar las 24 horas

La FHP busca empresas con experiencia comprobada en la construcción de centros de detención o edificaciones similares. El documento plantea instalaciones capaces de recibir aproximadamente 50 adultos y mantenerlos bajo custodia durante periodos de hasta 48 horas.

Los proveedores deberán recomendar estándares de seguridad, dimensiones mínimas por detenido, proporción de agentes, mecanismos de observación y características para paredes, puertas, pisos, cercas perimetrales y controles de acceso.

La consulta también solicita estimaciones sobre cocinas, baños accesibles, áreas de control, muelles de carga y otros componentes necesarios para operar las instalaciones las 24 horas del día durante todo el año.

Aunque se contemplan varios emplazamientos en Florida, la documentación expresa preferencia por zonas ubicadas al sur de la Interestatal 4, corredor que atraviesa la región central del estado. Esa referencia incluye potencialmente áreas del centro y sur de Florida, pero no se mencionan ciudades, condados ni terrenos específicos.

No aclaran quiénes serían recluidos

Uno de los principales interrogantes es qué tipo de detenidos permanecería en los establecimientos. La solicitud utiliza expresiones generales como “adultos detenidos” y no precisa si se trataría de personas arrestadas por delitos estatales, infracciones relacionadas con carreteras o casos migratorios.

La falta de detalles adquiere relevancia porque la Patrulla de Carreteras participa activamente en la aplicación de leyes federales de inmigración. A través del programa 287(g), agentes estatales capacitados reciben facultades delegadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar, procesar y detener a determinadas personas por violaciones migratorias.

La propia FHP informó en marzo que sus agentes habían detenido a más de 9.000 inmigrantes desde el inicio de esa cooperación en marzo de 2025. Sin embargo, la nueva solicitud no menciona a ICE, al Departamento de Seguridad Nacional ni establece una relación directa con esas operaciones.

Un contexto marcado por la política migratoria

La consulta aparece semanas después del cierre del centro conocido como “Alligator Alcatraz”, levantado en los Everglades para albergar inmigrantes.

Las autoridades trasladaron a sus detenidos antes del periodo más activo de la temporada de huracanes, mientras el gobernador Ron DeSantis sostuvo que la instalación había cumplido su función temporal.

Por ahora, tampoco existe evidencia documental que vincule ambos acontecimientos.

La FHP se encuentra únicamente recopilando datos técnicos y financieros para determinar la viabilidad de posibles centros cuya ubicación, presupuesto y finalidad definitiva permanecen sin revelar.