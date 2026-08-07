viernes 7  de  agosto 2026
ELECCIONES

Diario Las Américas presenta Destino Político 2026

El lanzamiento tuvo lugar durante un desayuno ofrecido por esta casa editorial en Doral; el encuentro fue concebido como un espacio de diálogo sobre el futuro electoral de la comunidad

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade

IVÁN PEDRAZA
La directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, en Destino Político 2026.&nbsp;

La directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, en Destino Político 2026. 

Iván Pedraza
Invitadas especiales en la presentación de Destino Político 2026

Invitadas especiales en la presentación de Destino Político 2026

IVÁN PEDRAZA
Destino Político 2026.

Destino Político 2026.

Iván Pedraza
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

DORAL.DIARIO LAS AMÉRICAS presentó este viernes Destino Político 2026, una iniciativa informativa creada para acompañar a los votantes durante las elecciones primarias del 18 de agosto y los comicios generales de medio término del 3 de noviembre.

El lanzamiento tuvo lugar durante un desayuno ofrecido por esta plataforma multimedia en el restaurante Las Vegas, en Downtown Doral, que contó con el patrocinio de esa cadena especializada en comida cubana tradicional.

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El encuentro fue concebido como un espacio de diálogo sobre el futuro electoral de la comunidad y para dar a conocer el alcance de Destino Político 2026, una propuesta editorial y multicanal que reúne información, análisis, entrevistas y herramientas prácticas para orientar a los votantes ante los próximos comicios.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, participó como invitada especial. También asistieron el empresario Max Álvarez; el comisionado condal René García; el comisionado de Miami Miguel Ángel Gabela; candidatos a diversos cargos estatales y del condado, y otras personalidades de la vida pública del sur de Florida.

En esta primera etapa, se puso a disposición de los lectores un cuadernillo de ocho páginas que reproduce una boleta electoral de muestra, distribuido como inserto de DIARIO LAS AMÉRICAS, y una edición especial impresa con reportajes y entrevistas sobre el proceso electoral en el sur de la Florida.

Estos materiales, presentados también a los asistentes al encuentro, forman parte de una propuesta en ejecución, abierta a la incorporación de nuevos contenidos y formatos conforme avance el calendario electoral hasta los comicios del 3 de noviembre.

Estas publicaciones se suman al programa Destino Político 2026 que el periódico transmite los lunes, a partir de las 3:00 p.m., por sus canales de Facebook y YouTube.

Miguel Ángel Gabela, comisionado de Miami, se dirige a los invitados al desayuno de presentación de Destino Político 2026

Miguel Ángel Gabela, comisionado de Miami, se dirige a los invitados al desayuno de presentación de Destino Político 2026

Una guía para acudir a las urnas

La boleta de muestra publicada por este matutino incorpora un código QR que permite acceder a la plataforma electoral de Miami-Dade y consultar previamente la papeleta personalizada que recibirá cada votante, de acuerdo con su afiliación partidista, distrito y lugar de residencia.

La herramienta permite a los lectores familiarizarse con los nombres de los candidatos y las contiendas antes de emitir su sufragio, además de ayudarlos a preparar su participación en las primarias.

Durante el acto intervinieron la supervisora García y los comisionados García y Gabela. Los tres coincidieron en destacar el voto como una herramienta esencial para fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana.

La presentación se produjo mientras Miami-Dade desarrolla su periodo de votación anticipada, que comenzó el 3 de agosto y continuará hasta el domingo 16 en 23 centros distribuidos por el condado. La jornada electoral oficial será el martes 18.

Con iniciativas como Destino Político 2026, DIARIO LAS AMÉRICAS reafirma su compromiso histórico con la defensa de la democracia, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna.

Al finalizar el encuentro, los asistentes pudieron llevarse ejemplares del periódico y copias de la boleta electoral de muestra para conocer anticipadamente el contenido que encontrarán cuando acudan a las urnas.

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