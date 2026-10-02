La Esquinita de Reme

*Larry Ellison, el billonario de Oracle, adquirió 8 residencias en Palm Meadow Estates para su staff. Todas las casas están cerca de su mansión. No hay duda de que la Florida se ha convertido en un imán para “los ricos y poderosos”.

*Las elecciones senatoriales en Texas no lucen nada bien para los republicanos que han tenido un control formidable en ese Estado por años. El joven de doble cara, Talarico, ha recogido más dinero que todos los otros candidatos de la nación. El candidato republicano está siendo seriamente impactado por las campañas publicitarias de Talarico, el mismo candidato que proclama que él es un cristiano que odia el cristianismo. El mismo candidato que dice que el cristianismo ha hecho más daño que el islam. Un candidato que ha proclamado que Jesús fue un feminista radical y además que los hombres blancos de este país son la amenaza terrorista más grande que existe en América. Señores, de amarrarse al revés los cordones de los tenis.

*La juez Judy, famosa por 30 años de conversaciones en TV, dijo unas palabras que pesan más que dos gordos en una competencia de comer pizzas. ¡Si no les gusta los Estados Unidos váyanse a sus países de origen! Es un mensaje real y que debemos tener muy presente: el que no le guste los Estados Unidos que se vaya. Nadie los obliga a estar aquí.

*La muy querida abogada de Donald Trump, Alina Habba, contrajo nupcias durante el fin de semana pasado con un multimillonario turco. La boda se llevó a cabo en el totalmente renovado hotel de la Capital del Mundo, New York City, Waldorf Astoria. Miles y miles de flores adornaron el evento que costó una fortuna. ¡Felicidades, Alina!

*Mientras Trump se reunía con el presidente de China, Ted Cruz acusaba a los chinos de trabajar con Irán. ¡La vida te da sorpresas! ¡Sorpresas te da la vida!

*A partir de esta semana el salario mínimo en la Florida aumenta a $15 la hora. Con el alza en los costos en la vivienda y los alimentos este es un aumento necesario en estos momentos.

*Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, recibió un fuerte golpe cuando le fue negada la petición de cárcel domiciliaria como había solicitado. Se aseguró que era un fuerte riesgo para testigos y otros y que su cárcel domiciliaria representaba una peligrosidad enorme que debía evitarse a toda costa. Cilia seguirá en la cárcel de máxima seguridad hasta su juicio en el 2027.

*Charles Spencer, el hermano de la Princesa Diana, decidió publicar un libro sobre la vida de su hermana que está sacando tremendas ronchas. La Princesa Diana ha sido, a la par que Margaret Thachter, una de las más queridas del Reino Unido. En el libro de CS se hacen comentarios como que Diana sospechaba que su marido estaba enamorado de su valet y otros más no tan profundos, pero altamente preocupantes. Nunca sabremos la verdad de estos comentarios.

*En su discurso en las Naciones Unidas, Donald Trump llamó a Cuba “un estado fallido” y el sábado aseguró que cree que Cuba y Estados Unidos podrán resolver sus diferencias sin intervención militar en la deteriorada isla.

*La difícil presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sus negociaciones con el grupo de Trump estaban muy adelantadas en forma muy positiva. ¡Menos mal!

*El hijo de Cindy Crawford, de solo 27 años, murió el domingo pasado de una sobredosis de estupefacientes. ¡Muy triste!

*Sin previo aviso, la formidable Michelle Bernstein del restaurant Señora Martínez, publicó en las redes sociales que su afamado restaurante de Coral Gables cerraría sus puertas en esa misma semana. A continuación, informó que mantendría el local y que próximamente avisaría que tenía en mente. Michelle es una de las más talentosas chefs de nuestra ciudad y sus famosas croquetas han sido la debilidad de muchos. Yo me pregunto si La Trova ha sido tan exitoso en un área no tan atractiva como donde se encuentra Sra. Martinez, ¿por qué no duplicar la fórmula?

*Ya comenzó a operar el restaurante La Sponda dentro de Grove Isle. Es sencillamente sensacional. Lo opera el personal de Daniels y la comida es de primera. Las vistas desde el salón son únicas. Los atardeceres valen la pena. Los precios son altos.

*En agosto de este año el presidente Trump declaró que le daba su completo y total apoyo a María Elvira Salazar por haber hecho un trabajo fantástico en el Congreso. María Elvira participa en el Comité de Foreign Affairs y en Small Business. ¡Nada ha cambiado!

*Nuestro pésame más sincero a la familia de Carlos R. Blanco, propietario de Sunshine Bottling (Ironbeer, Materva, etc.) quien falleció inesperadamente a consecuencias de un infarto mientras manejaba, también extendemos nuestras condolencias a los empleados y ejecutivos de la popular empresa. ¡Que descanse en paz Carlos Blanco!

*Señora, disculpe, pero su vuelo viene demorado. ¡Ay, que emoción, es mi color favorito!