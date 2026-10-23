La Esquinita de Reme

*La candidata republicana al Senado en Iowa Ashley Hinson lleva la delantera en las encuestas por un margen muy estrecho. Las elecciones de noviembre se han convertido en una carrera de galgos. En un par de semanas sabremos los resultados, aunque lucen grises para los republicanos en muchos lugares que tradicionalmente votan por ellos. Florida debe ser la excepción.

*Alexandra Ocasio Cortes, la famosa AOC, le dio un millón de dólares al candidato socialista al Senado por Michigan. Ese huevo quiere sal, diría un viejo cubano con ese anuncio. La Ocasio Cortes cree firmemente que puede ser presidente de este país. Su experiencia como cantinera se lo garantiza.

*El senador Ted Cruz alerta a votantes del peligro de una votación equivocada en las elecciones de noviembre para el Senado. Y un voto equivocado en noviembre tendría una duración de seis años. No como en la Cámara Baja, que es de solamente dos años. Ted Cruz ha sido consistentemente el más claro de nuestros políticos. Y uno de los más brillantes.

*Donald Trump apoya a Benjamín Netanyahue en las elecciones de Israel, que se celebrarán próximamente. Interesante porque se rumoraba que las relaciones entre los dos líderes estaban muy frías.

*Tremendo “revolú” se ha armado entre la abogada Alina Habba, y Richard Grenell, dos “supuestos” amigos leales del presidente Trump. Alina, la abogada que lo defendió en casos civiles, ha acusado a Grenell de “desaparecer” contribuciones para el Kennedy Center por millones de dólares, que habían sido donados por el millonario turco con quien se casó recientemente. Grenell ahora está en “hot water” ante esta acusación seria.

*Ucrania ha ignorado las peticiones de Trump y ha lanzado su mayor ofensiva contra Rusia. Sin duda, alguna están “cobrándole” a los rusos todos los ataques que tuvieron contra ellos.

*El FBI investigó la casa de la congresista Ilan Omar, quien está siendo “radiografiada” por sus muchos incidentes. Ya veremos qué sale de los documentos que se llevó el FBI.

*Nuestra embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoile, presentó su renuncia después de múltiples críticas a su labor. Guilfoile salió muy dañada de su ruptura con Trump Jr. después de una relación romántica de más de cinco años. Había estado casada con el actual gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Después de su salida de ese estado, llegó a Fox News y fue una de las presentadoras de The Five, donde obtuvo muchos honores. Abandonó esa posición para integrarse al equipo de Donald Trump en su primer intento presidencial. Y de ahí, en poco tiempo, pasó a ser “parte del inner circle” por su relación sentimental con Donald Trump Jr.

*Kathie Zacaría solo tuvo cinco días en la posición de secretaria de prensa de la Casa Blanca, antes de que fuera despedida de su puesto por el presidente Trump. La joven había dicho que era abogada, pero nunca obtuvo la licencia estatal. No entiendo si esto es un requisito, pero resultó ser imprescindible en su destino final. Ahora veremos quién la sustituye.

*Se celebró un tencuentrol en el nuevo y bellísimo local de la Brigada 2506, que contó con la presencia del congresista republicano Byron Donalds y del senador estatal Brian Ávila, postulados para gobernador y teniente gobernador respectivamente. La participación de los dos candidatos, de los Brigadistas y líderes del exilio fue muy buena. El presidente actual de la Brigada es Eduardo Zayas Bazán, que no pudo participar por estar fuera de la ciudad, y el presidente anterior, Rafael Montalvo, quien tuvo una buena participación. El moderador fue Carlos Luis. Miembros de la lrepresentación de Miami-Dade County en Tallahassee se encontraban en la reunión, quienes ratificaron su total desprecio por los elementos socialistas o comunistas que ahora participan en la política local. Un mensaje quedó bien claro: el socialismo tiene que ser enterrado boca abajo en las próximas elecciones de noviembre. En Florida y, especialmente, en Miami-Dade, no hay cabida para los socialistas ¡Felicidades a los patriotas que aún permanecen con vida y que sufrieron cárcel y persecución después de la traición de Bahía de Cochinos!

*En la reunión de la Brigada 2506 también se encontraba la “curator” Carmen Valdivia, que ha hecho un trabajo extraordinario para montar el Museo, el exitoso empresario y Pedro Pan, Mike Álvarez, la viuda del Alcalde Steve Clark, Teresita Zorrilla, el nuevo Director del Museo de la Brigada, Jorge Arrizurieta y otras personalidades entre ellas Félix Rodríguez, quien le dio los golpes más fuertes a Fidel Castro y pudo estar en Bolivia “despidiendo” al Che Guevara. Un total éxito el acto. Felicitamos a todos los que lo prepararon y llevaron a cabo.

* “Marí. Qué felices éramos hace 15 años”. “Pero Pedro… ¡si no nos conocíamos!”. “Por eso María, por eso”.