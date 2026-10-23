viernes 23  de  octubre 2026
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Rodríguez Zapatero no convence y la fiscalía ordena invertigarlo por malversación por joyas ocultas

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1.3 millones de euros, supuso la apertura de una pieza separada en la investigación para José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales.&nbsp;

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 

EUROPA PRESS
Por Elena Moreno

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción propone investigar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado cuando dejó la Presidencia las joyas "de muy significativo valor" encontradas en su despacho.

En su informe presentado para la comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la fiscal rechaza los argumentos expuestos por Zapatero, expresidente del Gobierno español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE).

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"El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no las entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia", expone la fiscal María Elena Lorente.

Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

Por ello, la fiscal considera que, "de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente, y que éste no habría prescrito.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en la que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente.

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez), supuso la apertura de una pieza separada en la investigación.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente remitió un escrito al juez en el que informaba de que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por "deferencia", y pidió que reclame cooperación internacional a ese país para acreditarlo.

Por otro lado, el juez Calama ha dado un plazo de dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que le remita la copia de las actas de aceptación de los obsequios institucionales hechos a la Presidencia del Gobierno en las legislaturas de Zapatero.

Calama lo ha hecho tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud de Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas.

El juez pide la documentación a Patrimonio con carácter previo a resolver sobre las solicitudes recogidas tanto en el escrito de la defensa de Zapatero como de la Fiscalía Anticorrupción.

Investigación compleja a José Luis Rodríguez Zapatero

La incautación de esas joyas por la Policía llevó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Además, el instructor le achaca el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Cuando fueron encontradas las joyas, sus asistentes aseguraron que eran fantasía de buena calidad pero sin ningún valor. Luego se conoció de la afirmación de que eran de la madre de Rodríguez Zapatero. Por último el propio Rodríguez Zapatero afirmó que sí tenían valor y que fueron un regalo que, siendo presidente del Gobierno, recibió con motivo de la visita oficial a España del rey de Arabia Saudí entre el 18 y 19 de junio de 2007. Fue un regalo "aceptado por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca saudí, según explicó el expresidente.

El expresidente justificó su tardanza en dar explicaciones al respecto por haber enviado, el pasado mes de junio, una carta dirigida al jefe de protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí, todo ello a través de la Embajada y "sin que figure acreditación sellada de la alegada presentación", según Anticorrupción.

"En tales circunstancias, resulta poco creíble el afán explicativo que Zapatero parecía tener cuando declaró como investigado el 18 de junio de 2026, porque ni tiene acuse de recibo de tales cartas ni el 18 de junio mencionó que dos días antes supuestamente había escrito una misiva a la Embajada de Emiratos", señala la Fiscalía, que recuerda que la defensa del expresidente propuso la emisión de una comisión rogatoria a Arabia Saudípara corroborar sus gestiones para explicar el origen de las joyas.

FUENTE: Con información de EFE/EUROPA PRESS

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