Hialeah presenta nueva unidad policial contra conductores agresivos

MIAMI.- La Policía de Hialeah creó una unidad especializada para detectar y controlar a conductores agresivos, prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial en la ciudad, donde, según el alcalde Bryan Calvo , el año pasado se registraron casi 10.000 accidentes automovilísticos.

La iniciativa, anunciada el martes 20 de octubre por el alcalde Calvo y el jefe de la Policía, George Fuente, contará con cinco integrantes, un sargento y cuatro oficiales. El equipo se dedicará a identificar conductas peligrosas, hacer cumplir las leyes de tránsito y atender casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Conductas bajo vigilancia en Hialeah

La vigilancia se enfocará en conductores que excedan la velocidad, cambien de carril de forma imprudente, se pasen luces rojas, corten el paso a otros vehículos o manejen de manera errática, especialmente en calles residenciales.

El alcalde Calvo explicó que la Ciudad quiere actuar con firmeza ante esas prácticas y aplicar multas y los procedimientos correspondientes para que los conductores reduzcan la velocidad y respeten las normas. El objetivo, dijo, es que “manejen de una forma responsable”.

La unidad realizará operativos en zonas donde la Policía detecte mayores problemas de seguridad vial. Para sus patrullajes utilizará vehículos de bajo perfil, descritos por Fuente como “vehículos fantasma” o encubiertos, que permitirán a los agentes observar maniobras peligrosas cuando los conductores crean que no hay policías cerca.

Los autos de la nueva unidad de Hialeah serán camuflados.

Cinco policías y un componente educativo

El jefe Fuente afirmó que la unidad busca se proactiva para prevenir accidentes antes de que ocurran, en lugar de limitarse a responder después de un choque. “No son simplemente infracciones de tránsito. Son decisiones peligrosas que pueden cambiar una vida en cuestión de segundos”, advirtió.

El jefe policial señaló que el trabajo también busca proteger a las familias, los niños que caminan a la escuela, los adultos mayores y quienes transitan por la ciudad. Advirtió que quienes conduzcan de forma agresiva o imprudente en Hialeah “tendrán que responder por sus acciones”.

No todo serán multas, la iniciativa también incluirá actividades de educación y acercamiento comunitario. Para ese propósito, el Departamento presentó otro vehículo, recuperado por la ciudad durante una investigación criminal y destinado a actividades educativas y comunitarias. Calvo indicó que nuevo auto no tuvo costo para los contribuyentes.

El alcalde agradeció al presidente del Concejo Municipal, Carl Zogby, y a los integrantes del departamento policial y a la concejal Gelien Perez presentes en el evento.

“Al final del día, nuestro objetivo no es incrementar el número de multas. Nuestro objetivo es prevenir accidentes, salvar vidas y asegurarnos que todos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares”, concluyó Fuente.

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