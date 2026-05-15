La gamificación de la política: las elecciones peruanas 2026 en el metaverso de Roblox

Una mujer indígena emite su voto en San Pablo de Tushmo, cerca de Pucallpa, región de Ucayali, Perú, el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.

El escenario político peruano en 2026 ha sido un laboratorio de innovación en la región. La fragmentación partidaria extrema y un ecosistema digital saturado han llevado a actores políticos y sociales a buscar nuevos canales de mediación.

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En este contexto, la experiencia de Perú City en Roblox y la tecnología financiera, como Yape, fueron entretenimiento y claves para formar preferencias entre públicos emergentes. A finales de 2025, Perú tuvo 28.4 millones de usuarios digitales activos, el 82% de la población. Los jóvenes, nuevos votantes en 2026, son los más activos. El 12.6% de la población tiene entre 5 y 12 años, el 8.3% entre 13 y 17 años, y el 11.5% entre 18 y 24 años. Más del 30% usa Roblox regularmente.

Roblox es una plataforma global, del ecosistema del metaverso, destinada a la socialización y compromiso de los usuarios con experiencias interactivas. En el tercer trimestre de 2025, tenía 151.5 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, quienes pasan casi tres horas al día en ella.

Recientemente, Roblox se convirtió en un canal importante para marcas y empresas peruanas que buscan llegar a públicos que no alcanzan por otros medios. En política, las simulaciones electorales y las interacciones en mundos virtuales han animado a los jóvenes a participar en debates reales. A nivel global, en plataformas del metaverso como Fortnite y Minecraft, la opinión pública y la política están creciendo.

Perú City como plaza pública virtual

En el Perú, para las elecciones presidenciales de 2026, la atención política se centró en Perú City. Es una recreación arquitectónica y espacio de gobernanza simulada en Roblox.

Los usuarios interactuan con instituciones, realizado trámites ficticios y participado en la vida económica del juego, replicando tensiones y dinámicas de la sociedad peruana. En un país con alta desconfianza hacia las instituciones políticas, estos espacios virtuales ofrecen un «terreno de juego» seguro donde los ciudadanos pueden explorar su rol político sin las características del discurso tradicional.

La hegemonía de TikTok, Instagram y YouTube ha sido clave para el éxito. Los contenidos en Roblox han trascendido y se han viralizado a través de ellos. Esta interconexión de plataformas creó un ciclo de retroalimentación en el que la experiencia lúdica se convierte en contenido político consumible por millones fuera del metaverso.

Irrupción de Yape en aras del voto consciente

La implementación de la aplicación de pagos móviles Yape en Perú City ha sido una estrategia de comunicación política y corporativa disruptiva en la campaña de 2026. A diferencia de la publicidad tradicional, Yape promovió el voto consciente mediante candidatos ficticios y propuestas como áreas verdes y museos virtuales.

La genialidad ha radicado en que las propuestas ganadoras se implementaron tras el sufragio digital, lo que evidenció el impacto de las decisiones colectivas. Este enfoque didáctico ha enseñado la relación entre el voto y la realidad, a menudo perdida en las promesas electorales abstractas.

Mientras tanto, los tutoriales comunitarios han permitido conocer cómo recargar saldo, constituyendo un mecanismo de alfabetización digital y financiera junto con la política. Este modelo cívico ha buscado conectar además a los jóvenes con fuentes oficiales, como el Jurado Nacional de Elecciones, y servir de puerta de entrada al ecosistema electoral formal.

Simulacro electoral, pedagogía ante la complejidad técnica

Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 fueron de una gran complejidad. La cédula de votación incluyó la elección de un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos. Ante este reto, el simulacro electoral realizado en Perú City cobró un gran sentido.

La simulación permitió al joven elector comprender cómo podía invalidar el voto. Como beneficios, promovió:

Participación activa: ya que, a diferencia del consumo pasivo de televisión o radio, Roblox exige que el usuario tome decisiones constantes, reforzando la retención de información e impidiendo la procrastinación.

Entorno de experimentación seguro: porque el simulacro electoral ha permitido cometer errores en el sufragio sin consecuencias legales, fomentando el aprendizaje por ensayo y error.

Desarrollo de competencias ciudadanas: porque la estrategia de Yape ha fomentado el pensamiento crítico al obligar al usuario a elegir entre planes de gobierno con recursos limitados.

Sin embargo, existe el riesgo de que la gamificación simplifique en exceso los problemas estructurales del Estado. Puede crear una falsa percepción de que la gestión pública puede resolverse con la misma velocidad o eventual simplicidad con la que se construye un edificio en un mundo virtual. Esto exige un mayor compromiso en campañas de alfabetización digital.

Al margen de la activación de Yape, el tramo final de la campaña fue el escenario de un despliegue inusual de esfuerzos para puentear lo físico con lo digital. Mientras Rafael López Aliaga cerró en el emporio de Gamarra y Roberto Sánchez en la Plaza 2 de Mayo, con un caballo en un gesto simbólico de cercanía rural, las réplicas de estos eventos en Perú City permitieron a miles de jóvenes participar virtualmente en los mítines. Incluso, el candidato presidencial Jorge Nieto optó por un cierre de campaña exclusivo en Roblox, buscando consolidar su imagen como el representante de la innovación y la tecnología.

Estas acciones, aunque parezcan marginales, son claves para movilizar a la Generación Z. Su participación es menor que la de grupos mayores, pero puede definir quién pasa a la segunda vuelta el 7 de junio. También se convierten en referentes para una Generación Alfa que hacia 2029 podrá participar electoralmente.

Con TikTok e Instagram se ha establecido que la comunicación política no puede ser unidireccional. Y en plataformas como Roblox, el contenido es la experiencia, involucrando al usuario, lo que refuerza este principio. El elector emergente exige autenticidad, interactividad y transparencia, y responde a estas iniciativas.

La lúdica como salvaguarda de la democracia

La experiencia de Perú City en Roblox y la integración de estrategias como las de Yape se convirtieron en mecanismos de resiliencia democrática. Ante una oferta electoral inmanejable y un sistema institucional en crisis, la gamificación asume un rol educativo que el sistema escolar formal y los medios tradicionales no han logrado cubrir con la misma efectividad.

Al transformar al joven de un espectador pasivo a un actor que evalúa planes de gobierno y practica el sufragio en una cédula compleja, se mitiga el riesgo de una desafección política total. No obstante, la sostenibilidad de este modelo dependerá de su capacidad para no trivializar la política y de mantener siempre un vínculo sólido con la realidad institucional y la rendición de cuentas.

Pavel Sidorenko Bautista es Doctor acreditado en Comunicación y Máster en Comunicación Social. Además, desarrolla varias investigaciones sobre nuevas narrativas y tecnologías en periodismo, publicidad, marketing y comunicación corporativa.