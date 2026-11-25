Un hombre llena recipientes de agua en un punto de abastecimiento público a lo largo de una calle en La Habana, el 5 de octubre de 2026.

MIAMI.- Cuba registró una caída de 4.4 años en su esperanza de vida entre 2020 y 2025, al pasar de 78.8 a 74.4 años, según informó en La Habana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , quien anunció una asignación de dos millones de dólares para vacunación y ofreció respaldo a las reformas del régimen cubano.

Al concluir una visita de tres días, el titular de la OMS calificó el panorama sanitario de "difícil y crítico" y precisó que la esperanza de vida retrocedió por primera vez desde que comenzaron los registros en 1950, mientras la mortalidad infantil subió de cuatro a 9.9 fallecimientos por cada 1,000 nacidos vivos en el mismo quinquenio, reseña Diario de Cuba.

Los dos millones de dólares anunciados por el organismo se destinarán a respaldar la vacunación de unos 62,000 recién nacidos, más de 780,000 niños y más de 110,000 personas de grupos de riesgo, además de acciones contra la rabia, tras el descenso de una cobertura histórica superior al 98 % al 95 % en 2025, junto con la entrega de insumos y equipamiento al Hospital Pediátrico William Soler y su cardiocentro.

El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista, difundió que Tedros mostró disposición a respaldar las prioridades del régimen dentro de las llamadas 176 Transformaciones Económicas y Sociales y a acompañar trámites de precalificación para productos biotecnológicos cubanos sin precisar montos específicos ni aprobaciones concretas.

Aunque el funcionario de la OMS aludió al impacto de medidas de EEUU y a las carencias de combustible y electricidad, encuestas de Cubadata y Casa Palanca documentaron desde 2022 y comienzos de 2025 severas dificultades para obtener medicamentos y acceder a servicios médicos, a lo que se sumó el cierre de 2025 con 71,635 médicos, 3,729 menos que el año previo, en un contexto en el que madres como Rosalba Castillo continuaron reclamando insumos básicos ante el Ministerio de Salud Pública tras tres años de gestiones.

FUENTE: Diario de Cuba