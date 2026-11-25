El dictador cubano Fidel Castro (izq.) es asistido por su hermano Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, para tomar asiento el 23 de diciembre de 2004 en La Habana.

“ Somos continuidad ”, declaran los funcionarios cubanos, presentándose como los herederos vivos del castrismo. El año 2026 marca tanto el centenario del nacimiento de Fidel Castro (13 de agosto de 1926) como una década desde su muerte ( 25 de noviembre de 2016 ).

Mientras la dictadura organiza elaboradas conmemoraciones —derrochando la escasa electricidad en espectáculos multimedia y homenajes internacionales al culto a la personalidad del dictador muerto—, recicla la misma propaganda de justicia social, salud y soberanía. Este teatro se desarrolla en un contexto de miseria generalizada, infraestructura colapsada, desigualdad creciente y apoyo continuo a la guerra de Putin en Ucrania.

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Estas tendencias comenzaron bajo Fidel Castro y se han acelerado desde su muerte. Hoy, los enfermos esperan sin ambulancias. Los funcionarios del régimen culpan al Estados Unidos de la escasez de combustible, pero siempre hay gasolina suficiente para que los patrulleros persigan a disidentes no violentos, encarcelen a periodistas independientes, arresten a jóvenes por publicar mensajes críticos y cacen a cubanos que usan Starlink.

Las condiciones se han deteriorado tanto que ni siquiera el régimen puede ocultar ya por completo los datos. El 24 de noviembre de 2026, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en La Habana que la esperanza de vida cayó de 78,8 años en 2020 a 74,4 en 2025: el primer descenso desde que comenzaron los registros estandarizados en 1950. La mortalidad infantil se duplicó con creces, de aproximadamente 4 a 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos.

Estas cifras son anteriores a las medidas energéticas de Estados Unidos de 2026. El sistema de salud cubano se encuentra ahora en estado crítico, con escasez de alrededor del 70 por ciento de los medicamentos esenciales y apagones que interrumpen la atención médica. Esto ocurre mientras el régimen mantiene reservas de efectivo estimadas en 18.000 millones de dólares —suficientes para que una fracción reabastezca las farmacias—, mientras sus élites hacen poco esfuerzo por ocultar sus estilos de vida opulentos.

El contrato social no escrito del castrismo exigía que los cubanos renunciaran a sus derechos civiles y políticos a cambio de beneficios económicos y sociales. El régimen ha fallado en cumplir esos beneficios. En lugar de liberalizarse, ha intensificado la represión. Monitores independientes como Prisoners Defenders documentaron 1.353 presos políticos hasta octubre de 2026, incluidas mujeres y menores.

El escritor cubano Reinaldo Arenas, quien huyó en 1980, capturó la esencia del sistema en su autobiografía de 1990 Antes que anochezca: “La diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que, aunque ambos te dan una patada en el culo, en el comunista tienes que aplaudir, mientras que en el capitalista puedes gritar. Y yo vine aquí para gritar”.

Millones de cubanos que no pueden criticar el sistema ni elegir una alternativa mediante elecciones multipartidistas han votado con los pies. Desde 2020, entre 1,6 y 2,75 millones de personas —aproximadamente el 13 al 25 por ciento de la población— han abandonado el país.

El turismo se ha desplomado. Las limitadas aperturas al sector privado siguen siendo estrictamente controladas y desiguales. Los apagones a nivel nacional, los fallos en el racionamiento de alimentos y la inflación descontrolada coexisten con la insistencia del régimen de que las fuerzas externas son las únicas culpables. La mayoría de los cubanos lo saben mejor. Encuestas realizadas dentro del país atribuyen la responsabilidad principal a la dictadura, no a las sanciones de Estados Unidos.

Desafortunadamente, demasiados en el extranjero siguen idealizando al difunto déspota. Fidel Castro no fue ningún héroe antiimperialista. Apoyó las intervenciones soviéticas en Checoslovaquia en 1968, en Etiopía en los años setenta y en Afganistán en 1980. Sus sucesores hacen lo mismo hoy con la guerra de Rusia en Ucrania.

Castro fundó una cleptocracia unipartidista duradera que enriqueció a las élites del régimen mientras empobrecía a la mayoría de los cubanos. Fracasó en invertir en infraestructura básica, provocando el colapso de la red eléctrica, los sistemas de agua y la recolección de basura. Sin embargo, siempre encontró recursos para mantener un Estado policial bien financiado que intimida, vigila y encarcela a quienes exigen cambios.

El legado del castrismo no es algo que celebrar. Es una historia de advertencia sobre un líder hábil y carismático que consolidó el poder absoluto mediante el engaño sistemático y, con apoyo soviético, aterrorizó a una población rebelde hasta someterla.

John Suarez es activista de derechos humanos, director ejecutivo del Center for a Free Cuba y ex oficial de programas para América Latina de Freedom House.