La mansión de la paz

Irán vs Israel. Reservas y arsenal en juego.

Irán posee un arsenal nuclear potencial de 409kg de uranio al 60% [suficiente para 10 bombas si se refina, y 250kg para una de gran potencia]. Dispone de misiles balísticos, drones, y un sistema de defensa resistente, aunque recientes bombardeos han degradado 30% de su capacidad de lanzamiento. Sus reservas convencionales incluyen sistemas oftheshelf [listo para usar] Artesh, IRGC, Basij, dispersos regionalmente.

Israel basa su estrategia en ataques aéreos (F35Is, drones, misiles de precisión). Pese a no contar con bombas “bunker buster” [destructores de bunkers, que sí posee EEUU] continúa infligiendo daño significativo. Israel tiene un control del espacio aéreo de Teherán y destrucción estratégica de lanzadores.

¿Quién está ganando? Israel ha conseguido ventajas tácticas evidentes (supremacía aérea, destrucción de infraestructura nuclear clave). Ahora ha conseguido que EEUU debute. Irán mantiene reservas de enriquecimiento nuclear y capacidades militantes. Falta ver su resistencia nacional y capacidad de dispersión bélica y nuclear [localización] impide un colapso.

EEUU en la jugada. Trump entra y sale.

EEUU aporta un apoyo logístico relevante: suministro de inteligencia, reabastecimiento en vuelo para aviones israelíes (KC135), despliegue de F15E y bombarderos B2 […], pero también EE.UU. respalda la diplomacia Europea y las conversaciones en Ginebra lideradas por UE.

[EEUU] pone sobre la mesa una rendición sin condiciones y sorprende con una acción militar. Trump decide intervenir con un ataque selectivo y puntual [Midnight Hammer Operation, empleando Bombardeos B-2, misiles Tomahawk y bombas de penetración GBU-57]. Evita una intervención masiva evitando un escenario como Libia post2011 o Irak-2003 [ver comparables de conflictos up infra], es decir, una guerra fallida.

El ataque de EUU cataliza un escenario de coalición, disuasión y contención. Los tiempos han sido abortados y ello desfavorece la estabilidad del régimen islámico iraní. La Casa Blanca lo sabe. Alerta que habrán incursiones más fuertes si [Irán] no negocia o agrede a EEUU.

¿Es posible una transición sostenible en Irán?. ¿Un salto a la nada? EE.UU se enfrenta cautelosamente. Las encuestas muestran oposición al conflicto entre demócratas, independientes e incluso republicanos moderados. Las negociaciones seguirán su curso, a pesar del ataque de EE.UU. Al escribir estas notas, Trump exige nuevamente el desmantelamiento total del enriquecimiento de uranio y de las plantas de procesamiento y centrífuga. Irán dice que se bombardeó la diplomacia. Pero el diálogo no cesará. Irán carece de capacidades reales para soportar una escalada.

Israel por su parte cuenta con un apoyo-condicionado-de EEUU, que limita su intervención a un ejercicio in and out [entrar y salir]. Usa sus bombardeos pesados como agenda de máxima disuasión a Irán. Israel parece ganar en táctica y propaganda. Irán resiste. ¿Hasta cuándo? Los tiempos se le acortan. La gran pregunta: ¿Estas próximas semanas permitirán un acuerdo de paz diplomático o son el preámbulo lamentable e inevitable de una confrontación más brutal?

Venezuela en el conflicto.

El régimen de Caracas debe tener mucho cuidado con sus manifestaciones propagandistas/oficiales contra EEUU y en favor de Irán. Ha sido señalada [Venezuela], tanto por Israel como por el propio Secretario del Departamento de Estado Marco Rubio, como ‘buen proveedor de Uranio’ [a Irán], por lo que a la hora de una escalada, el régimen de Caracas se convierte en un objetivo táctico del conflicto.

La alianza creciente entre Venezuela e Irán-especialmente en materia de suministro de uranio, cooperación militar y geopolítica anti-occidental-representa una amenaza estratégica para la política exterior de EE.UU, tanto en un escenario de conflicto armado como de negociación diplomática. Analicemos el impacto y posibles respuestas de EE.UU, ante los ámbitos de cooperación estratégica de Venezuela con Irán.

Elementos de la alianza: i.-Suministro de uranio y apoyo técnico; ii.- Alianzas militares y de defensa, entrenamiento conjunto, presencia de personal iraní en bases venezolanas, incluyendo el uso posible de drones Shahed o vigilancia satelital; iii.- intercambios tecnológicos y energéticos, suministrando repuestos, combustible, know-how técnico y piezas a PDVSA. Venezuela así se alinea diplomáticamente con Teherán; la apoya en foros multilaterales [ONU, CELAC y foros antioccidentales] junto a Rusia, Nicaragua, Siria y Corea del Norte.

A partir de esta alianza abierta urbi et orbi, la entrada de EEUU en conflicto armado con Irán, Venezuela podría ser tratada como “estado facilitador hostil”, una designación formal como Estado Patrocinador del Terrorismo. Sería la inclusión de Venezuela en la doctrina del “eje del mal ampliado”. Si cobra vigencia y liderazgo la vía diplomática, Venezuela podría ser utilizada como pieza de negociación y presión paralela: EE.UU endurecería sanciones a Caracas como aviso indirecto a Teherán.

Por su parte Brasil, Colombia y el Caribe oriental serían presionados para sumarse a una coalición hemisférica contra una Venezuela-Irán nuclear. México y Chile quedarían en el dilema diplomático de distanciarse de Caracas o perder interlocución con Washington. Argentina se plegará a Washington.

Venezuela está asumiendo un papel de actor satélite de Irán en el hemisferio occidental, lo que la convierte en objetivo indirecto pero muy vulnerable frente a cualquier escalada.

Otros conflictos. Comparación e historia

Hagamos un repaso comparativo de conflictos recientes entre Israel e Irán (junio 2025), con especial foco en el rol de EEUU comprendiendo similitudes, diferencias y tendencias estratégicas.

Comencemos con la guerra Irán vs. Irak (1980/1988). Un conflicto convencional largo, de alta intensidad que condujo al uso masivo de soldados, con asentamiento/estancamiento militar. Un desgaste palmario de EEUU en el contexto internacional cuya etiqueta de imperialismo abusivo, incomoda a Trump.

Luego tenemos la primera guerra del golfo [1.990/1991]. Una respuesta militar masiva de EEUU [operación tormenta del desierto de coalición global]. A diferencia de 2025, fue un conflicto multilateral y global […]. Luego llegó [2003] la invasión a Irak. Ataque basado en la doctrina de guerra preventiva, por sospechas de armas químicas [AMD] y respuesta a ataques World Trade Center [NY] 2001. Esta incursión trajo el derrocamiento de Saddam Hussein. Fue un ataque sin apoyo pleno de la ONU.

Llegamos a la confrontación de Gaza [2009, 2014, 2021] con enfrentamientos críticos entre Israel y Hamas, bombardeos e incursiones terrestres. Hoy la escala es mucho mayor. Tiene implicaciones nucleares, entre estados. Finalmente recordemos las tensiones Israel-Irán-Siria [2011/2023]. Una guerra en la sombra donde EEUU dio apoyo logístico y cibernético. Hoy las implicaciones nucleares son mayores.

EE.UU ha caído en conflictos prolongados, costosos y políticamente divisivos (Irak, Afganistán). Las intervenciones directas minaron su influencia global, legitimidad y gasto estratégico. Trump hoy evita reeditar las experiencias de Irak-2003 y Libia-2011. Apela-decíamos-a la contención disuasiva, superioridad militar e intervención táctica limitada.

El conflicto 2025 marca un punto de inflexión. Israel toma la iniciativa militar directa y arrolladora contra Irán. EE.UU asume un papel disuasivo, activo y selectivo. A diferencia de las guerras pasadas, el enfrentamiento actual combina tecnología, objetivos militares precisos, disuasión diplomática, en vez de ocupaciones. Los escenarios quedan a la vista.

ESCENARIO I: Intervención militar limitada de EE.UU.

El 22 de junio de 2025 EE.UU llevó a cabo bombardeos coordinados con Israel sobre tres instalaciones nucleares iraníes claves: Planta de enriquecimiento de Fordow (ubicada en una montaña profundamente fortificada); Instalación de Natanz (Base nuclear/enriquecimiento) y base de Isfahán. Se emplearon bombarderos B2 Spirit, misiles Tomahawk y bombas antibúnker GBU57A/B “Massive Ordnance Penetrator” para deshabilitar la infraestructura subterránea. Trump ha dicho que las instalaciones nucleares han sido eliminadas. Trump se desmarca de la retórica aislacionista y enciende críticas internas y externas.

Irán amenazó con atacar bases estadounidenses en Medio Oriente (Iraq, Emiratos, Bahréin, etc.) Grupos afiliados a Irán (Houthis, Hezbolá, milicias iraquíes) también amenazan represalias contra intereses de US y aliados. Una escalada latente del conflicto acompañada de la posibilidad real de poner fin al régimen de Irán, [Dixit Donald Trump, John Bolton].

Escenario II. Intervención masiva y guerra regional.

A partir de los ataques de EEUU, Irán amenaza con retaliación. La pregunta es si Irán realmente puede enfrentar un agravamiento de la guerra sin perder el poder. Irán no luce con capacidades para resistir otro ataque de EEUU. A lo interno, el tema es que no existe una oposición de relevo. Arabia Saudita, Iraq, Jordania, Emiratos, Qatar, se desmarcan. China y Rusia observan, critican pero no entran [por ahora].

Las acciones de EE.UU podrían venir respaldadas por una campaña aérea masiva tipo “Tormenta del Desierto”; bloqueo naval del Golfo y destrucción de otras infraestructuras nucleares iraníes. Se plantea un reforzamiento de tropas en zonas claves (Kuwait, Irak, Qatar, Arabia Saudita) con el objetivo de derrotar la capacidad nuclear y militar del régimen iraní. Ello podría conducir a una guerra abierta con Líbano, Yemén e Irak. China y Rusia podrían usar la distracción para avanzar en Taiwán o Ucrania. Un escenario de “nueva guerra mundial asimétrica”. A nuestro criterio un escenario indeseable e improbable.

ESCENARIO III: Viraje hacia la diplomacia de contención.

La presión europea, la ONU y la capacidad disuasiva de EEUU, logran congelar las hostilidades. Irán accede a negociar a cambio de un cese al fuego, reconocimiento y evitar escalada.

Este escenario conduce a un acuerdo nuclear tipo JCPOA [Join Comprehensive Plan of Action/Plan de acción integral conjunto] con límites y verificaciones estrictas. Reducción progresiva de sanciones a Irán a cambio de frenar el programa de enriquecimiento de Uranio. Retiro ordenado de tropas estadounidenses de la región para evitar provocaciones, teniendo como objetivo estabilizar la región estratégica, evitar la guerra y contener el potenciamiento nuclear de Irán.

También es posible una intervención limitada y quirúrgica que suponga la caída del régimen radical islámico y la apertura a un nuevo régimen moderado y aliado a occidente. La decisión de EE.UU dependerá de la posibilidad de controlar daños y neutralizar a profundidad a Irán y sus proxies. Difícil.

El reciente ataque de EEUU es un cambio de juego. El régimen radical persa luce débil y desbordado. OTAN y UE muestran preocupación por la militarización sin verificación diplomática. Retomar la diplomacia luce muy probable.

La caída del régimen islámico. Quimera o realidad

Vali Nasr-experto en Irán y profesor de la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados-dijo “que si el gobierno de Trump hace una oferta atractiva después del ataque contra Irán, cómo alivio de las sanciones a gran escala o garantías de paz, aún existe la posibilidad de que Irán considere hacer concesiones”. Su canciller Abbas Araghchi condenó el ataque y ha dicho que “se reserva todas las opciones”. Sugiere activas “legitima defensa” pero no descarta ruta diplomática.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo esta semana en una entrevista en Fox News que cambiar el régimen de Irán “podría ser sin duda el resultado de esta guerra”. “Podrían instaurar un gobierno más favorable a Occidente o lo que es más probable, sustituir a Khamenei por una figura más extrema que se atrincheraría para una larga lucha”, añadió Nasr [alertó el académico de la John Hopkins agregariamos].

Si los militares no se imponen rápidamente, algunos analistas temen que Irán pueda sumirse en el caos o en una guerra civil. Pero ven pocas posibilidades de que prevalezca la oposición liberal de Irán debilitada y brutalmente reprimida por el régimen. La semana pasada, Netanyahu animó al pueblo iraní a aprovechar los ataques de Israel contra su gobierno y a “sublevarse” contra su “régimen malvado y opresor”.

Los iraníes han organizado protestas masivas contra el gobierno clerical. La más reciente con las manifestaciones “Mujeres, Vida, Libertad” de finales de 2022. Algunos iraníes desprecian tanto a los dirigentes clericales como a opositores que en ocasiones han mirado a Israel como aliado y han deseado abiertamente que EEUU instale un nuevo liderazgo. Irán no luce-por lo pronto-como una nación que pueda ir del autoritarismo islámico a la democracia, sino al caos...por lo que la apuesta del mundo debe ser por una paz sostenible.

Esperemos que prevalezca la racionalidad, el buen cálculo y el sentido común. Son horas claves para la humanidad, por los cual son momentos de una diplomacia eficaz, distante a la retórica y la polarización. Es la verdadera instrumentalización de la responsabilidad de proteger. ¿Intervención preventiva o disuasión efectiva? En todo caso, un salto a la luz o a la nada, que solicita de la mejor elección. No subestimemos “el saludo a la paz" que presenta el término Salam en el Corán. La paz que viene de Dios, de un señor misericordioso, asociada a la consecución del paraíso, a quienes buenos, llaman ángeles diciendo; [16:32] “¡paz para vosotros, entrad en el jardín, como premio a vuestras obras!”.

Apostemos a la paz duradera y eterna, que es la mansión de la paz: el espacio luminoso de la familia en casa [dar al-islam] que de manera recta, justa y piadosa, celebra la vida. Poblado de frutos, palmeras y granados, donde todo el mundo pueda disfrutar de las relaciones pacíficas entre todos sus miembros, rectificando, arreglando las cosas, llegando a acuerdos y reconciliando, como hombres buenos, como ángeles-íntegros y dignos-que merecen entrar y vivir en casa, en un hermoso el jardín.

@ovierablanco