domingo 5  de  abril 2026
OPINIÓN

La nueva prisión sin rejas

En esta época en que la dopamina reemplazó a las cadenas, escapar de esta prisión sin rejas se vuelve más difícil

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Imagen referencial. 

PIXABAY
Por Ricardo Trotti

Hasta hace poco, el peor enemigo de nuestra libertad era visible y estridente. El régimen que censuraba, el patrón que explotaba, el juez que encarcelaba. Sabíamos contra quién defendernos.

Hoy la amenaza es invisible y silenciosa. No apunta a nuestros gestos, voces o movimientos, sino a la mente y atrofiar nuestra voluntad. La retención mental inducida por estímulos de dopamina se ha convertido en una de las formas más eficaces de dominación.

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Las plataformas digitales —redes sociales, algoritmos de recomendación, inteligencia artificial— ya no necesitan prohibir lo que pensamos. Hacen algo más sofisticado. Influyen en qué pensamos, cuánto tiempo lo hacemos y nos dificultan salir de sus cárceles de atención. Cada notificación, cada scroll, cada video que comienza automáticamente responde a sistemas diseñados para anticipar y moldear nuestra conducta.

En esta época en que la dopamina reemplazó a las cadenas, escapar de esta prisión sin rejas se vuelve más difícil.

Los tribunales han comenzado a reconocerlo. Recientes decisiones judiciales en Estados Unidos contra Meta y YouTube, en casos en California y Nuevo México, marcaron un giro relevante. Por primera vez, el foco no estuvo en el contenido de las plataformas, sino en su diseño. Los jueces entendieron que la captura de la atención no es un efecto colateral, sino el núcleo del modelo de negocio, construido sobre la explotación de vulnerabilidades neurológicas, especialmente en menores.

Lo que los jueces pusieron en el banquillo es la soberanía de la atención, el derecho a decidir, sin interferencias manipulativas, qué pensamos y hacia dónde dirigimos nuestro foco mental. Cuando esos derechos se erosionan, también se corroe el criterio, la percepción de la verdad y la capacidad de elegir con libertad.

En este contexto, el avance de los neuroderechos no es casual. La UNESCO advierte que las neurotecnologías pueden acceder e influir en procesos mentales y llama a crear nuevos marcos para proteger la autonomía cognitiva. La OEA va más lejos al afirmar que la actividad neuronal forma parte de la identidad personal, un derecho humano, y que no puede ser objeto de manipulación.

Estos derechos serán cada vez más centrales. No porque las plataformas busquen deliberadamente controlar la mente, sino porque su modelo de negocio depende de capturar la atención y convertirla en ingreso y ganancias. Lamentablemente, el incentivo económico termina produciendo el mismo efecto de manipulación, una interferencia constante sobre la libertad interior.

Más allá de regular, lo que se necesita es más comprensión y conciencia. La alfabetización mediática y digital es un frente de batalla ineludible. Entender cómo funcionan los mecanismos de recompensa del cerebro y cómo se moldea la conducta sin que lo advirtamos es parte de la defensa.

Además de regulaciones, lo que se necesita son ciudadanos conscientes. Nuestra libertad depende de cómo podemos evitar o escapar de esta cárcel sin rejas.

www.ricardotrotti.com

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