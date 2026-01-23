viernes 23  de  enero 2026
Régimen chavista condena a estudiante de periodismo a 15 años de cárcel por hacer denuncia

Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social, fue sentenciado por incitación al odio. En Venezuela, quedan seis periodistas detenidos

El proceso judicial contra Juan Francisco Alvarado, estudiante venezolano de periodismo, se realizó de forma telemática, sin presentación de los testigos principales ni pruebas de delito alguno



Colegio Nacional de Periodistas (Venezuela)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social, recibió una condena de 15 años de cárcel por denunciar en su bote de aguas servidas en su localidad. Con Alvarado, de 31 años, son seis los periodistas y trabajadores de la prensa que el régimen mantiene como presos políticos.

Alvarado, detenido el 20 de marzo de 2025, fue condenado por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de Cojedes, a cargo del juez Silvio Victorio Vergara Aguilar. Se le acusó del delito de incitación al odio.

El gremio denunció que el proceso judicial se realizó de forma telemática, sin presentación de los testigos principales ni pruebas de delito alguno. En este caso, las pruebas se basaban en cuentas en redes sociales no manejadas por el acusado.

Mediante la aplicación gubernamental VenApp, el estudiante denunció que en la comunidad de Apartadero (en el estado Cojedes) había un grave problema de aguas negras por lo que no podía usar el baño de su vivienda y debía trasladarse a otro sector para atender sus necesidades básicas.

Además, reportó que unos transformadores eléctricos no funcionaban ni habían sido reparados. De acuerdo con el expediente, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron quienes denunciaron a Juan Carlos Alvarado.

Familiares del estudiante aseguraron que esta condena "es una represalia política del exalcalde chavista Uliber Quintero" dado que Alvarado denunció públicamente la falta de ejecución de obras.

Periodistas detenidos

Desde que el régimen interino, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos el gremio periodístico exige que la medida aplique para todos.

Hasta el 22 de enero, seis periodistas y trabajadores de la prensa permanecen en la cárcel: Juan Francisco Alvarado, Marifel Guzmán (condenada a 10 años de prisión por denunciar despido); Juan Pablo Guanipa (también dirigente opositor), Rory Branker; Deivis Correa y Jonathan Carrillo.

FUENTE: Con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa/TalCual

