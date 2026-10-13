La pena de muerte y la justicia

Las ejecuciones de criminales convictos rara vez reciben mucha atención mediática, pero dos casos recientes han planteado nuevas interrogantes sobre la aplicación de la pena capital en el sistema judicial de Estados Unidos.

Christa Pike, de 50 años, llevaba 30 años en el llamado corredor de la muerte por haber asesinado a una joven de 17 años en 1995; su ejecución mediante inyección letal se programó para el 30 de septiembre en una prisión del estado de Tennessee.

Para aquellos que apoyan la pena capital, entre los que no me incluyo, podría argumentarse que, según el delito, procede hacer cumplir el castigo dictado por los tribunales mediante un método distinto.

No obstante, tras dos intentos, la condenada seguía con vida y recuperándose en un hospital, de donde ya fue dada de alta.

Sus abogados sostienen que, dado que el Estado no logró poner fin a su vida, debería perdonarle la vida y mantenerla en prisión en lugar de someterla a un nuevo intento de ejecución, que ya raya en la tortura.

Sin duda, la familia de la joven asesinada desea ver cómo se ejecuta la pena de muerte de manera efectiva.

Sin embargo, también cabe plantearse el siguiente argumento: el Estado tuvo la oportunidad de ejecutar la sentencia de muerte y fracasó; entonces, ¿resultaría, desde el punto de vista humano, realizar un tercer intento en el futuro? ¿Y qué ocurriría si volviera a fracasar?

Es una cuestión que tal vez deban resolver los tribunales, aunque también debería suscitar interrogantes en Tennessee y en otros estados donde la pena de muerte forma parte del sistema legal: ¿es acaso la forma adecuada y legítima de implementar justicia en una democracia moderna?

El otro caso plantea cuestiones de índole distinta.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció su intención de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento del excomandante del ejército Nidal Hasan, condenado por matar a tiros a trece soldados desarmados, en la base militar de Fort Hood en 2009.

“La gente debe entender que este tipo de actos conlleva graves consecuencias”, declaró Hegseth al referirse a su sorpresivo anuncio.

Obviamente, la ejecución pública no solo hace visible el castigo, sino que también lo convierte en un mensaje de advertencia para la sociedad.

Está previsto que Hasan sea fusilado el 3 de diciembre, lo que sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo.

El anuncio ha provocado una fuerte oposición tanto de republicanos como de demócratas y ha abierto una vez más la discusión en torno a la dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles y degradantes.