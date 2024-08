La resistencia ciudadana contra el manual del dictador que ejecuta Maduro

¿En qué consiste la resistencia ciudadana?

Los expertos en el tema abordan el concepto desde diversas perspectivas, pero todos coinciden en destacar la importancia de la acción colectiva y el desafío al poder como elementos clave de la resistencia ciudadana. Gene Sharp, teórico de la no violencia, define esta resistencia como "una forma de lucha que depende del poder de la gente para enfrentar la opresión, utilizando métodos no violentos como huelgas, boicots, manifestaciones y otras formas de desobediencia civil". Por otro lado, aunque Hannah Arendt no ofrece una definición específica de resistencia ciudadana, sus escritos sobre el poder y la violencia subrayan la importancia de la acción colectiva y la desobediencia civil como manifestaciones de resistencia política, sosteniendo que "el poder pertenece a un grupo y solo existe mientras ese grupo se mantenga unido". Michel Foucault, sin definir directamente la resistencia ciudadana, sugiere en su análisis sobre el poder y la resistencia que esta surge como una respuesta al poder opresivo, destacando que la resistencia está "siempre presente donde hay poder" y puede adoptar formas diversas y creativas dentro de la sociedad. En conclusión, la resistencia ciudadana puede entenderse como un derecho fundamental de los ciudadanos para rechazar y combatir a los gobiernos o poderes que amenazan sus libertades.