Hace 28 años el sueldo base de un maestro venezolano recién graduado equivalía a dos canastas alimentarias y rondaba una cesta básica. En este presente, María Ruiz, maestra de los Valles del Tuy contó a “El Pitazo” que, sumando los bonos a su sueldo, su ingreso laboral apenas equivalía a un tercio de la canasta de un mes.

No es un asunto de nostalgia; se trata de una tragedia que se expresa en el deterioro de la educación venezolana en todos sus aspectos. Registrado está cómo la docencia pública era una carrera sostenida en ascensos, estabilidad, formación y jubilación, en un marco de previsión y asistencia -incluso con créditos para adquirir viviendas- soportado todo en el Ipasme.

Así que hoy sobran las razones para alzar la voz y por eso la resistencia de los maestros organizó una protesta de 12 horas que se cumplió el pasado 16 de noviembre en varias ciudades del país a la que se sumaron los gremios universitarios y de la salud.

El panorama del sector educación parte el alma, incluso con cifras no actualizadas. Ha sido una tragedia anunciada en todas las áreas de la educación. Así, la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos en una investigación dirigida por DevTech Systems, consultora internacional dedicada a desarrollar soluciones basadas en datos para el desarrollo, registró hace cinco años que la matrícula cayó en 1.21 millones de estudiantes puesto que pasó de 7.70 millones en 2018 a 6.49 millones (15,7% menos) en 2021, y el sistema escolar perdió 166 mil docentes, un equivalente a una reducción de 25 por ciento.

Las alarmas han debido encenderse también porque a las graves deficiencias en el acceso y calidad de servicios públicos ya se le sumaba la ausencia de exigencias perentorias, como que 86 por ciento de las escuelas reportaron carencias agudas de internet, 70 por ciento de electricidad y 57 por ciento de agua, escenario completado con el mal estado de salones, baños y desagües. Por eso la denuncia cotidiana de que las escuelas venezolanas no cuentan con la infraestructura complementaria que tuvieron en democracia como los servicios de salud, laboratorios, salas de usos múltiples auditorios o bibliotecas. Todo esto teniendo como broche vergonzoso la inseguridad en las escuelas donde los estudiantes y profesores son víctimas de hurtos, robos y tráfico de drogas.

Razones han sobrado para que la Comisión Internacional de Juristas en mayo de 2024 vinculara el deterioro de la educación pública venezolana desde al menos 2015 con la emergencia humanitaria y la erosión del estado de derecho.

Pareciera una conspiración deliberada contra la preparación, contra la formación de un país. Porque las dictaduras prefieren los pueblos ignorantes, apuestan a la dominación sobre quienes menos acceso tienen al conocimiento; necesitan seres mutilados de aprendizaje.

Así que una tiranía propicia el bloqueo de la formación de ciudadanos que puedan comprender sus derechos, que entiendan la mentira inoculada a través de propaganda ya que un sujeto educado es difícil de manipular, de ser adoctrinado, y por eso representa una amenaza para la dictadura lo que alimenta argumentos que apuntan a sospechar que destrozar el sistema educativo venezolano forma parte de un plan deliberado. Como hicieron los cubanos que a principios de los años 60 disfrazaron como campaña de alfabetización su proyecto de inocular contenidos políticos e ideológicos, tal como se comprobó después.

Fidel Castro y su clan convirtieron las escuelas en espacios de adoctrinamiento.

En el mismo plan la tiranía en nuestro país ha procurado mantener al pueblo al margen del pensamiento crítico.

Pero Venezuela no es eso. No lo ha sido. Nuestra historia es Simón Rodríguez, un crítico de la enseñanza colonial, filósofo, maestro en Caracas en la escuela de primeras letras para niños entre los que llegó Simón Bolívar. Es también Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro de primaria desde 1920, fundador de la Sociedad de Maestros de la Escuela Primaria y la Federación venezolana de Maestros, defensor de la educación democrática, gratuita y obligatoria. O Mercedes Fermín, maestra de primaria que militó en el gremio, luchó por los derechos políticos de las mujeres y fue constituyente de 1946. Y Belén Sanjuán quien fundó en 1955 el Instituto de Educación Integral, donde el teatro, la cerámica y el trabajo manual tenían valor formativo junto a las materias tradicionales. O María Ruiz…y tantos valientes y tenaces maestros que hoy luchan por un país libre con ciudadanos preparados.

Esa Venezuela es la que vamos a recuperar.