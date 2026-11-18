Jensen Huang, fundador de Nvidia, dirigió durante 33 años la mayor fabricante de procesadores para IA. El 12 de noviembre de 2026, la compañía anunció su renuncia, aceptada por la junta la víspera. La explicación corriente atribuye esa caída a una amante, sospechosa de espiar para Pekín. Sin embargo, el motivo de fondo es una costumbre más antigua que ese romance, porque Huang trató la verdad como un instrumento de venta en un país que la considera sagrada.

En Estados Unidos, la falsedad ante el Estado es un delito en sí mismo. Una norma federal castiga con penas de hasta cinco años de prisión a quien engañe de forma deliberada a un agente del gobierno sobre un asunto relevante, aunque no hable bajo juramento ni haya cometido otra falta. La Constitución concede al acusado el derecho a guardar silencio, pero ninguna cláusula lo autoriza a inventar. Así, quien obtiene dinero de una actividad ilegal y lo oculta al fisco comete una segunda infracción, y por esa vía terminó preso, en 1931, el gánster Al Capone. Más tarde, en 2004, un jurado condenó a la empresaria Martha Stewart por sus declaraciones falsas a los investigadores, y la venta de acciones que originó, el caso original nunca figuró en la acusación. Esa sociedad, de raíz puritana, convierte el embuste en pecado antes que en una transgresión legal.

Por otra parte, la tradición china asigna a la veracidad un lugar distinto. Sun Tzu, el estratega más leído de esa civilización, enseñó hace unos 25 siglos que toda guerra se basa en el engaño, y sus herederos extendieron esa lección al comercio y a la política. En ese sistema, el dato cierto y el inventado son recursos equivalentes, y se elige aquel que mejor sirve al objetivo. Li Keqiang, luego primer ministro, admitió en 2007 ante el embajador estadounidense que las cifras oficiales de crecimiento eran “hechas por el hombre”. El funcionario lo comentó con una sonrisa, según el cable diplomático de aquella cena. Pekín aplicó ese criterio a sus estadísticas, a su poderío militar y a sus anuncios sobre IA.

Asimismo, esa distancia separa a otras culturas, como lo comprobaron, desde fines de la década de 1960, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En sus pruebas, el detector de mentiras reaccionaba menos ante los beduinos del desierto israelí que ante el resto de los examinados. Ese aparato registra el sudor de la piel y el pulso, es decir, la alarma del cuerpo de quien engaña, y esa reacción depende de lo que cada pueblo aprendió a temer. Los estadounidenses también mienten, pero lo hacen a sabiendas de que cometen una falta grave. Quien creció sin esa carga pronuncia el embuste con calma, y tal serenidad, es una ventaja en cualquier negociación.

A su vez, Huang nació en Taiwán, en 1963, dentro de esa herencia milenaria, y llegó a Estados Unidos a los nueve años. El futuro empresario estudió en Oregón y en Stanford, pero la cultura de su origen había llegado antes que la educación estadounidense. Después, eligió el oficio de vendedor, cuyo único propósito es cerrar la operación. Ambos rasgos se reforzaron, porque un comerciante sin la inhibición puritana usa la versión conveniente con la misma naturalidad con la que otro ofrece un descuento.

Durante años, el jefe de Nvidia advirtió en Washington que Huawei, la tecnológica china, estaba a punto de alcanzar a su empresa. De hecho, en noviembre de 2025, llegó a afirmar que China ganaría la carrera de la IA. El argumento servía para pedirle al gobierno que autorizara la exportación de sus chips a ese mercado, pero era falso, y Huang lo sabía porque nadie conocía mejor esa industria.

En efecto, China carece de tres elementos sin los cuales ningún país puede fabricar procesadores avanzados a gran escala. El primero es la máquina de litografía ultravioleta extrema, que imprime los circuitos más finos sobre el silicio, y cuyo único fabricante, la neerlandesa ASML, nunca entregó una unidad a ese país. El segundo es la memoria de gran ancho de banda, un componente que alimenta de datos al procesador y que producen en volumen sólo tres firmas, dos surcoreanas y una estadounidense. El tercero es un sustituto aceptado de CUDA, el sistema de programación de Nvidia, con el que trabajan los desarrolladores de IA de todo el mundo.

Por eso, los laboratorios chinos dependen de los semiconductores estadounidenses. Un análisis forense, publicado el 12 de noviembre de 2026, halló la huella de chips prohibidos en seis modelos de cuatro de esos centros de investigación. El ejecutivo repitió el libreto de Pekín porque le resultaba útil. Y la maniobra funcionó, porque el presidente Donald Trump autorizó la venta a China de los H200, unos procesadores de Nvidia menos potentes que los vetados. A cambio, el gobierno acordó la percepción de una parte de esos ingresos.

Entre tanto, el mismo método apareció en su vida privada. En octubre de 2026, Huang declaró a la prensa que su vínculo con Alice Huang, directiva de una empresa cliente y sin parentesco con él, era un trato de negocios normal. Ese mes, escribió dos mensajes a los responsables jurídico y de mercadotecnia de Nvidia para describir esa relación como un intercambio comercial corriente, según la correspondencia interna conocida tras su salida. El 8 de noviembre de 2026, admitió por escrito que fue infiel a su esposa, y esa confesión desmintió lo que afirmó ante el público y ante sus abogados. Pocos días después, los periódicos le atribuyeron otros dos romances con empleadas de la corporación, lo que amplió el escándalo.

Por su parte, las instituciones estadounidenses operan con declaraciones firmadas, y el choque se produjo cuando ese hábito las alcanzó. Para un directorio, un abogado general o un regulador de exportaciones, una sola afirmación desmentida invalida todas las anteriores. La junta no explicó el motivo de la salida, pero ningún acto de espionaje quedó probado y la palabra del fundador ya no tenía valor ante sus pares.

Finalmente, queda sin resolver el efecto de ese rasgo en el negocio. La destreza de Huang para presentar el relato favorable abrió puertas en la capital, sostuvo las ventas y contribuyó a una valoración cercana a los cuatro billones de dólares al momento de su partida. Esa misma aptitud dejó a la tecnológica ante las audiencias del Congreso y ante un regulador que revisará cada licencia. El día del anuncio, la acción llegó a caer un 14% durante la jornada y cerró con una baja del 4,34%, lo que indica que los inversores tampoco tienen la respuesta.

Por lo tanto, Nvidia, sin su creador, estará mejor, igual o peor, y cada resultado tendrá una lectura precisa. Si se vende menos, la exageración habrá sido parte del producto. Por otra parte, si factura lo mismo, ese recurso habrá sido prescindible. Y si mejora, la conclusión será que Huang construyó Nvidia gracias a su talento para vender y la perjudicó porque nunca dejó de ejercerlo. El sucesor heredará los procesadores, los ingenieros y los clientes, pero deberá negociar en Washington sin la herramienta que su antecesor utilizó durante años.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie