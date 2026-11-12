jueves 12  de  noviembre 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Xi Jinping asistirá en diciembre a la Cumbre del G20 en Miami

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la que ambos abordaron "la próxima visita" de Xi a Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.

KENNY HOLSTON / AFP
Por Julián Varela

El presidente de China, Xi Jinping, asistirá en diciembre a la cumbre de líderes del G20 que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acogerá en su club de golf en Miami (Florida), aseguró este jueves el Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la que ambos abordaron "la próxima visita" de Xi a Florida, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

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La llamada se produce antes de que Trump y Xi se reúnan la próxima semana en Shenzhen, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Cumbre en Miami

Rubio y Wang "abordaron el próximo viaje del presidente Trump a la Cumbre de la APEC en China y la próxima visita del secretario general Xi a Florida para asistir a la cumbre del G20", detalló la nota.

Ambos recordaron también el compromiso de Trump y Xi de mantener "una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad".

Asimismo, señalaron que, si se confirma un encuentro trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre de la APEC, impulsarán "objetivos como la paz y la desnuclearización".

Desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, ambos líderes se han reunido en tres ocasiones: en octubre de 2025 en Busán (Corea del Sur), durante la cumbre de la APEC; en mayo de este año, durante la visita de Estado de Trump a Pekín, y en septiembre pasado, con motivo de la visita de Estado de Xi a Washington.

De concretarse, los encuentros de Shenzhen y Miami serán el cuarto y el quinto de este segundo mandato.

FUENTE: Con información de AFP.

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