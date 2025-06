Latinos y burnout: una crisis silenciosa

Condiciones laborales más exigentes y menos remuneradas.

Exposición constante al racismo, la discriminación y microagresiones.

Dificultad de acceso a servicios de salud mental culturalmente sensibles.

Normas culturales que minimizan el autocuidado y priorizan la productividad a toda costa.

Otro estudio de Azusa Pacific University dice, en cambio, que “no hay diferencias en la correlación entre el agotamiento y la conciliación entre la vida laboral y personal entre latinas y no latinas”. No obstante, esa investigación reveló que las mujeres jóvenes experimentan mayores niveles de agotamiento cuando se enfrentan a un desequilibrio entre la vida laboral y personal.

Aunque la mayoría de las investigaciones están centradas en latinos en EEUU, el patrón se repite de forma preocupante en Latinoamérica. En muchos países, la falta de legislación efectiva, la informalidad laboral y la glorificación del trabajo sin descanso crean entornos propicios para el burnout. El silencio que envuelve este tema en la región es alarmante.

Por ello, consideramos relevante visibilizar la problemática, sensibilizar a empresas y comunidades, y promover una nueva cultura donde el descanso se entienda como un derecho, no como un privilegio.

Iniciativas como el Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, programas de acompañamiento emocional, experiencias transformadoras de pausa consciente y campañas educativas, buscan atender directamente las causas estructurales del burnout en la región.

Romper con el ciclo de agotamiento en las comunidades latinas requiere voluntad política, innovación organizacional y, sobre todo, un cambio cultural. Apostamos por ese cambio desde el corazón de Latinoamérica, sembrando conciencia, ofreciendo herramientas prácticas y defendiendo el derecho al bienestar. Porque en una región que lleva siglos trabajando sin parar, hacer una pausa no solo es necesario: es revolucionario.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://viahr.org