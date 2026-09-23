miércoles 23  de  septiembre 2026
OPINIÓN

Los 12 del patíbulo

El reporte de la ONU identifica a doce funcionarios que habrían facilitado o cometido graves violaciones a los derechos humanos, con protección estatal en Venezuela.

Ibeyise autor
Diario las Américas | IBÉYISE PACHECO
Por IBÉYISE PACHECO

Se trata de una película estadounidense dirigida por Robert Aldrich, que originalmente se llamó “La docena sucia”, pero que para el mercado de habla hispana se consideró intencionadamente enfatizar la condición de patíbulo, puesto que se trataba de 12 hombres condenados, incluso a la horca, que fueron activados por el Estado para misiones al margen de la ley con el incentivo de reducir o evitar sus penas.

Pude disfrutarla hace más de 30 años y la recordé ahora, luego de leer el más reciente informe de la Misión Para la Determinación de los Hechos de la ONU, investigación que destaca los nombres de 12 altos funcionarios que vienen cohonestando delitos contra los derechos humanos y que activan su poder para proteger a criminales con misiones dirigidas desde el aparato estatal, proveyéndolos de dinero y equipos, y garantizándoles total impunidad.

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Así que la similitud de la película con la realidad venezolana encaja; se trata de personajes con protección y permiso de hacer justicia a su gusto, bajo los intereses de quien les paga, alcanzando con ello un insólito confort.

Para más precisión, el seguimiento de la Misión de la ONU ratificó que hay motivos razonables para creer que estos 12 funcionarios cometieron, ordenaron, facilitaron o contribuyeron a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, y que abrazados por el alto gobierno gozan de protección y de una estructura organizada que los protege y a la que incluso incorporan.

Así, desde y con el poder del Estado, cabezas del alto gobierno utilizan a hombres ya condenados o claramente implicados en delitos para ejecutar operaciones fuera de la ley, y también estimulan la formación de grupos con permiso para delinquir y aplicar justicia de su cuenta, torturando y hasta asesinando, como es el caso de los colectivos a los que el gobierno les facilita la obtención de armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, dirigiendo sus acciones a las que son requeridos tales como vigilancia, inteligencia y persecución, localizando a personas incómodas para el régimen, buscadas por organismos de seguridad.

Estos 12 -aunque son más- son los primeros expresamente señalados a los que les calza el título original de la película “Los doce sucios”, aunque muchas de sus víctimas han soñado con verlos en un patíbulo.

¿Quiénes son los 12 sucios?

Gustavo González López, ministro de la Defensa; Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura (ex MinDefensa); Alexander Gramko Arteaga, torturador activo, oficial, miembro de la estructura de la DGCIM; José Miguel Domínguez “Miguelito”, perteneció al colectivo Tres Raíces, miembro y exdirector de la FAES, subdirector del Sebin; Ronny González Montesinos, funcionario del Sebin, señalado por detenciones y abusos, actual Jefe de la División de Investigaciones Penales de la PNB; Iván Hernández Dala, director de CANTV, fue jefe de la DGCIM por casi una década, tiempo en que la Misión documentó torturas sistemáticas en ese organismo; Fabio Zavarse Pabón, comandante de general de la GNB entre 2019 y 2021, ejecutor de graves violaciones a los derechos humanos, hoy rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada; Carlos Leal Tellería, general del Ejército, anterior comandante de la PNB, responsable de graves actuaciones de la estructura militar, actual ministro de Alimentación; Tarek William Saab, fiscal general entre 2017 y 2026, desde el Ministerio Público dirigió y presenció torturas y detenciones arbitrarias, actual jefe de Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria querida; Carmen Meléndez, exministra de Defensa y de Interior, además de otros cargos, incorporada a cadenas de mando durante períodos de graves violaciones, actual alcaldesa del municipio Libertador; Cruz Torrealba, encargada de suministrar apoyo logístico para la actuación de grupos violentos contra ciudadanos opositores, hoy alcaldesa del municipio Aragua, estado Anzoátegui.

Son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez quienes hoy tienen responsabilidad de dirigir un Estado delictivo que persigue y tortura a ciudadanos, además de encargarse personalmente del destino de sus subordinados al reasignar a esos funcionarios en puestos clave -generalmente de alta jerarquía- para garantizar que sus acciones estén protegidas con impunidad.

No queda mal procurar disfrutar nuevamente de “Los 12 del patíbulo” bajo la mirada plácida del tiempo. Un largometraje con un elenco de lujo que además resultó ganador del Oscar en 1967.

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